Amici, Alex verso Sanremo 2023?/ “Il mio sogno nel cassetto.. scrivevo in cameretta”

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina, Alex Wyse si racconta dopo Amici 21

Ha appassionato i cuori dei telespettatori prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi, e ora fa sognare i fan candidandosi non troppo velatamente a Sanremo 2023, nel mezzo della campagna promozionale del nuovo album. Ciò che abbiamo dentro é la raccolta di nuovi inediti che parla dei lati più reconditi che accomunano a molti Alex Wyse, finalista di Amici 21, e la tendenza di chi sul finire di una storia d’amore matura la paura di lasciare andare la persona amata. A parlare del rilascio dell’album, da cui di recente é stato estratto il primo singolo Mano ferma, é lo stesso Alex Wyse, in un’intervista esclusiva concessa a Il fatto Quotidiano.

Sanremo 2023, Alex e Sissi in coppia nel cast? / Spunta il ruolo, dopo Amici 21

Mentre lo attendono i nuovi concerti previsti per il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique), Alex Wyse presenta senza filtri l’album anticipato da “Mano Ferma”, che racconta “un po’ quell’amore che ho paura di lasciare. – .Racchiude tutto la frase finale ‘un giorno ciò che ami finirà, ma tornerà in un altro modo. Un po’ come se mettessi sulla stessa linea l’amore che rimane a prima vista e la paura di lasciare andare un amore, che poi in realtà sai che potrebbe tornare anche più forte”. Reduce dalla fine della lovestory vissuta al fianco della ballerina conosciuta ad Amici 21, Cosmary Fasanelli, quindi del nuovo singolo fa una descrizione sincera: ” È la consapevolezza di libertà di fronte all’amore stesso”. .”.

Alex Wyse non ricambia il segui a Cosmary e Nunzio/ Esplode il "triangolo" dopo Amici

Alex Wyse si candida per la kermesse di Sanremo 2023

Rispetto al contenuto primo album di debutto, che lo ha lanciato nell’industria musicale, Non siamo soli, l’ex Amici 21 dichiara di essere riuscito a fare un upgrade attraverso la sua musica. Se nel primo album parla agli altri di sé, nel nuovo album parla di sé a se stesso con il coraggio di chi sa guardare avanti senza più la paura di lasciarsi alle spalle il passato: “Adesso mi sono ritrovato un po’ con me stesso allo specchio. Un po’ Alex che parla con Alex. Lo racconto in ‘Non ho paura’ dove parlo di ciò che ero prima, mentre mi guardavo allo specchio, e del dopo aver realizzato che dalle sofferenze può nascere qualcosa e che anche questo ci può servire. Insomma sono cambiate molte cose”. Ad Amici 21 di sé, tra le altre curiosità, ha rivelato di aver vissuto per un periodo di tempo a Londra. Ma cosa gli resta del soggiorno britannico con tanto di studi mattine disperatissimi intrapresi in un college a Cambridge? “In quel periodo ero molto confuso a livello artistico, non sapevo bene cosa stessi cercando perché suonavo generi diversi. Non avevo ben chiara la direzione. Di certo avevo tante cose da dire e non sapevo a chi dirle. -dichiara -.Poi piano piano mi è stato tutto più chiaro. Ma sono del Gemelli, diciamo che vivo un po’ nella confusione (ride, ndr)”.

Cosmary e Nunzio di Amici stanno insieme?/ Segnalazione e sospetto tradimento: "Quando stava con Alex lei…"

Nel frattempo si susseguono incessanti nel web le voci che lo vedrebbero in procinto di prendere parte al Festival di Sanremo 2023, come solista o in alternativa in duetto, in primis nell’ipotesi di una collaborazione con l’altra ex Amici 21, Sissi. Che lui possa confermare almeno una delle voci? “Mi piacerebbe, è il mio sogno nel cassetto- rivela sul Festival-. Penso di potermi proporre, penso che le cose vanno come vanno e si vederà con il tempo. Se ci riuscirò, lo vedremo tutti assieme!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA