Amici, Angelina Mango e LDA insieme sul palco/ Il cast di Pizza Village Napoli

Napoli Pizza Village 2023 ospita LDA e Angelina Mango di Amici: il cast é ricco di special guest!

Torna l’evento made in Napoli -Pizza Village- con un cast d’eccezione, ricco di grandi ospiti, tra cui si annovera la coppia dei figli d’arte di Amici, LDA e Angelina Mango. Quest’ultimi, rispettivamente figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato e figlia d’arte dell’ex Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango sono solo alcuni ex Amici tra le grandi special guest confermate all’evento campano più atteso dell’anno. A grande richiesta torna l’happening itinerante del folclore di Partenope, attrattore per i cittadini della city napoletana ma anche i turisti provenienti da tutto il mondo. Un evento enogastronomico e artistico, che fonde l’arte culinaria con l’arte dell’intrattenimento made in Napoli:

attori principali del villaggio “pizza” di Napoli restano i pizzaioli e le pizzerie, oltre ai contenuti dell’intrattenimento e spettacolo della kermesse. Gli ospiti special guest tra gli artisti nel cast del Napoli Pizza Village 2023?

In pole position habemus l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio e il terzogenito figlio d’arte nonché ex Amici 21, LDA. E ancora la figlia d’arte e vincitrice del circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango (vincitrice del talent Amici 2023), il terzo classificato di Amici 22, Wax, la band ex Amici The Kolors. E ancora il neo duo di La fine del mondo Mr. Rain & l’ex Amici 20 Sangiovanni, Sophie and the Giants, Claude. E ancora, con il figlio di Gigi D’Alessio reduce dal rilascio del preannunciato tormentone dell’estate Granita, LDA, anche l’altro ex Amici di Napoli, Aka 7even. Boro Boro, Aiello, Gabbani e l’altro figlio d’arte di Alessandro Gassmann, Leo Gassmann. Questi sono solo i primi nomi dei cantanti, ufficializzati a mezzo media dall’editore di RTL 102.5 Lorenzo Suraci, partner della manifestazione napoletana. Gli artisti ufficializzati si esibiranno sul palco del Pizza Village Napoli dal 16 al 25 giugno.

Napoli Pizza Village: dove si tiene l’evento con gli artisti Gen Z, LDA e Angelina Mango

La location dell’evento, Napoli Pizza Village? Confermata la nuova sede della kermesse food & music, che passa dalla promenade cittadina del lungomare di Via Caracciolo agli spazi all’aperto della Mostra d’Oltremare. Il passaggio esalta la vera mission del rinnovato Pizza Village: l’evento si propone come organizzatore di un grande party en plein air, targato “Napoli Scudetto”, poco distante dallo Stadio Diego Armando Maradona dove ha sede lo Stadio di Calcio della city, dopo che il club SSC Napoli si é consacrato Campione d’Italia al torneo calcistico di Serie A, conseguendo il terzo scudetto storico dopo i primi due risalenti agli anni “D10S”, ottenuti con il leggendario calciatore Diego Armando Maradona, nel 1989 e 1990.

La Mission del Napoli Pizza Village 2023

“Il Pizza Village non è solo ed esclusivamente un evento food – sottolineano gli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci -. Oggi Napoli sta vivendo un momento di grandissimo splendore e abbiamo sempre pensato che il Pizza Village potesse nel suo piccolo essere un contributo all’attrazione e all’immagine positiva della città. Una mission che ci spinse a realizzare questo evento nel 2011 quando Napoli aveva, per i noti problemi dei rifiuti, una eco negativa nel mondo. Ecco perché il Pizza Village non è solo un evento gastronomico, ma una manifestazione che funge da attrattore turistico, un grande happening supportato da importanti partner, come Mulino Caputo e RTL 102.5, che celebra la pizza e i maestri pizzaioli, ma anche una forte connotazione culturale”. Nella mattinata del 25 maggio 2023, si è svolta nella sala Italia del Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare, la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Pizza Village Napoli, in programma dal 16 al 25 giugno nella città partenopea. All’incontro, preceduto dalla diretta televisiva Rai di Tg2 Italia che ha dedicato la puntata al Pizza Village Napoli, hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, i ceo di Oramata Grandi Eventi, Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo – organizzatori della manifestazione – il presidente del gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci con Gianni Simioli, Francesco Miccù, direttore marketing di Mulino Caputo, title sponsor dell’evento, e i vertici di Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli e Maria Caputo.

