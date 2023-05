Amici, Angelina Mango “ho ricevuto critiche”/ “Quelle parole mi hanno fatto male…”

Angelina Mango dopo Amici 2023: “Ho imparato a godermi le cose“

Reduce dal secondo posto nella classifica finale di Amici 2023, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, Angelina Mango si consola con il primo posto nel canto del talent show di Maria De Filippi. Un’avventura che difficilmente dimenticherà e che si porterà dietro con sé, come rivelato in un’intervista a Fanpage: “Ho imparato anche a convivere con gli altri, cosa che prima mi costava più fatica, ma soprattutto ho imparato a godermi le cose e a esserne grata. Le fortune, come quelle che mi sono arrivate ad Amici, me le sono anche guadagnate. Però tante altre cose sono state proprio un regalo. Quindi, cerco di accettare con felicità le cose belle“.

Il suo percorso è stato ovviamente segnato dal suo ingombrante cognome, per il quale ha attratto su di sé varie critiche: “Appena sono entrata ho ricevuto un sacco di critiche, che purtroppo potevo leggere perché ero in quarantena e non mi avevano tolto ancora il telefono. Volevo essere pronta e dimostrare a tutti quanto mi avessero fatto male quelle parole. Poi quando sono arrivata lì, sarà per gli impegni o per l’isolamento, ho smesso di pensarci. C’era talmente tanto da fare che questo è diventato l’ultimo dei problemi“.

Angelina Mango e la pressione di essere favorita: la confessione

Oltre alla nomea di “figlia di”, Angelina Mango ha dovuto anche affrontare un’altra importante pressione: il fatto di essere stata considerata, sin da subito, la favorita per la vittoria di Amici 2023. “Da una parte un pochino mi dava sicurezza – confessa – dall’altra parte mi infastidiva perché il mio impegno era enorme, sia in casa che in puntata, ma quando leggevamo le pagelle era come se nell’aria ci fosse un po’ di scontentezza: questa cosa mi faceva ribollire il sangue“.

Il suo impegno nella scuola di Maria De Filippi è stato importante e ha fruttato eccellenti risultati, ma non ha dato nulla per scontato e si è sempre impegnata dimostrando, giorno dopo giorno, il suo innato talento: “Io ho lavorato e studiato tanto in questi mesi, quindi da una parte mi facevano piacere i complimenti, dall’altra, però, quasi mi sembrava che potessi anche stare ferma, non fare niente, non impegnarmi, tanto… E no, non è così! È una situazione di cui discutevamo anche in casa, con gli altri ragazzi che me lo dicevano in maniera positiva, ma lo ricevevo male in quel momento. Poi dipende anche che stato emotivo stai attraversando in quel momento“.











