Amici, Anna Pettinelli: “Ma cos’ha di bello Stefano De Martino?”/ L’attacco social!

Amici, Anna Pettinelli é sibillinamente tranchant su Stefano De Martino: la frecciatina via Threads

É una Anna Pettinelli sibillinamente tranchant la radio speaker protagonista di un intervento sul conto di Stefano De Martino, che accende la guerra intestina di Amici di Maria De Filippi. La prima, Anna Pettinelli, é una dei tre insegnanti di cattedra di ruolo al circuito canto del talent show, e il secondo ex allievo ballerino ad Amici 9, poi ex ballerino professionista nel corpo di ballo ed ex giudice alla fase serale di Amici, ma non solo. Nella storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Stefano De Martino si é aggiudicato anche il titolo di “tombeur de femme”, facendo capitolare tra le sue braccia colei che sarebbe poi diventata la sua coniuge e madre del primogenito figlio Santiago, Belen Rodriguez, con cui oggi riempiono le pagine di gossip per effetto di un presunto poliamore e la conseguente rottura. E, relativamente ai tradimenti ai danni di Belen Rodriguez, che avrebbero portato alla fine del matrimonio vip e di cui Stefano De Martino é ora additato -come in particolare un presunto flirt extraconiugale e fugace con Alessia Marcuzzi spifferato dall’argentina- ora si pronuncia tra le altre voci, quella di casa Amici, Anna Pettinelli.

L’attacco che dà il via alla guerra tra Amici

“Sto pensando a cosa abbia di speciale Stefano De Martino”, tuona in un nuovo intervento sul social più in voga del momento, Threads, una tranchant Anna Pettinelli. L’occasione é mini-vocal

condiviso pubblicamente. E sulla scia del gossip made in Italy che tra i presunti tradimenti ai danni di Belen Rodriguez e le papabili amanti di Stefano De Martino annovera anche Antonella Fiordelisi, la radio speaker on air su RDS e insegnante ad Amici 23 poi aggiunge: “perché ne esce una al giorno…ci penso e ci ripenso…”.

Insomma, Anna Pettinelli proprio non riesce a capacitarsi del fatto che Stefano De Martino sia, a quanto pare, un rodato latin lover. Nel frattempo, intanto, Belen Rodriguez sembra lanciare all’ex marito una sonora frecciatina dall’Argentina…











