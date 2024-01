Amici, Annalisa é un nuovo record storico/ Il traguardo in classifica FIMI

Annalisa Scarrone é la regina della musica, nel 2023

Può dirsi una tra gli artisti più influenti nel vecchio anno 2023 ormai concluso, Annalisa, che raggiunge al via del nuovo anno 2024 un nuovo primato, per la quota ex Amici. L’ormai ex concorrente al talent show di Amici di Maria De Filippi si impone, infatti, come la cantante italiana dal traguardo storico imbattuto, almeno per il momento, concernente il vertice delle classifiche di vendita in musica relative sia ai singoli che agli album che siano realizzate da un’artista donna.

Wax, debutto hot a Capodanno in musica/ Slaccia i pantaloni e mostra la culotte: "Eat me baby..."

Il 2023 può quindi dirsi l’annata musicale di Annalisa. La cantante dalla fulva chioma regna sovrana e indiscussa nel bilancio di fine anno 2023, dopo aver scalato nei mesi scorsi le classifiche più importanti di vendita musicali con le sue hit, dal singolo Bellissima a Mon Amour, e al suono dell’album nuovo E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Ed é quindi il momento del titolo raggiunto con i risultati di vendita.

Amici 23, Mida si commuove: "Rossofuoco" é il primo disco d'oro/ Le reazioni

Il traguardo della regina del 2023

E non solo le vendite dei singoli e l’album decretano, negli ultimi 12 mesi, Annalisa la regina indiscussa del 2023. Nelle scorse settimane l’ex Amici Scarrone per la prima volta nella sua carriera si esibiva in un concerto evento al Forum di Assago, prima del prossimo aprile 2024, che la vedrà partire per un tour nei palazzetti e registra già i sold out. E come se non bastasse per lei il prossimo febbraio 2024 si apre il Teatro Ariston per la partecipazione alla gara tra i Big del Festival della Canzone, all’edizione di Sanremo 2024. E nell’attesa, intanto, Annalisa infrange il nuovo record. L’artista si impone come l’unica donna nell’industria musicale a raggiungere la prima posizione sia nella classifica dei singoli che in quella degli album più venduti in un anno il 2023, relative ai dati targati FIMI/GFK. Tra gli altri artisti che abbiano raggiunto lo stesso traguardo, per la quota blu degli uomini all’attivo in musica, habemus Shiva, Geolier, Guè, Marco Mengoni, Lazza, Blanco, Emis Killa, Tedua, Sfera Ebbasta e Massimo Pericolo.

LDA, il Capodanno 2024 a Napoli é una sonora lezione a Holden di Amici 23/ C'entra la cover di Last Christmas

Questo, mentre si infiamma la polemica in corso nel web sull’edizione corrente del talent show, Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA