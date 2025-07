Antonia Nocca risponde indirettamente agli haters: la 'rivincita' dopo le critiche

Antonia Nocca rompe il silenzio e risponde alle polemiche. Nei giorni scorsi, l’ex allieva di Amici 24 si è esibita al Milano Pride, in occasione del mese dell’orgoglio. Tuttavia, la sua performance ha scatenato numerose critiche, con molti che l’hanno accusata di essere stonata e di non avere talento. Non solo, in tanti hanno anche puntato il dito contro il talent show di Maria De Filippi, sostenendo che il programma mostri un’immagine distorta dei cantanti grazie a post-produzione, autotune o altri aiuto tecnici, che secondo alcuni non rifletterebbero le reali capacità vocali degli allievi.

Amici, l'ex vincitore di Antonino Spadaccino vittima di attacchi omofobi/ "Minacce di morte"

La giovane partenopea è stata letteralmente travolta da una pioggia di commenti negativi e insulti, finendo al centro di una bufera mediatica non da poco, soprattutto per una ragazza così giovane, che sta appena muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo alcuni giorni di silenzio, Antonia ha scelto di rispondere a modo suo, con un messaggio velato contro gli haters.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca riuniti: il commento di Alessandra Celentano/ Il consiglio per la figlia

tralasciando la risposta di tota agli sfigati

cri sei fessissimo#senzagnocca pic.twitter.com/nGTiF5clfF — Anto|Sarah’s Version🍦 (@antooamici) July 8, 2025

Antonia Nocca risponde alle critiche: ecco come

Poche ore fa, Antonia Nocca ha pubblicato su TikTok un video in cui si esibisce a cappella nel noto brano di Nina Simone, Feeling Good. In questo modo, ha dimostrato di sapere cantare perfettamente anche senza aiuti tecnici o strumenti, mettendo in luce il suo talento con una canzone così iconica e difficile. Non solo, Antonia ha anche lasciato un like a un commento di una fan, che ha scritto: “sti fonici di m*rda guarda“, riferendosi probabilmente a presunti problemi tecnici che avrebbero compromesso la sua performance al Milano Pride.

Luk3 di Amici 24 annuncia i concerti sold out e lancia una stoccata a Anna Pettinelli/ "Le cose tra noi…"

Tra i tanti messaggi di supporto, è spuntato anche quello di Senza Cri, la sua presunta attuale fidanzata, che ha commentato: “Il talento? Sì, conosco“, ricevendo sempre il “mi piace” di Antonia.