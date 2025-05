Un altro concorrente di Amici ha aperto Onlyfans, dandosi dunque una seconda possibilità oltre alla carriera artistica. Di chi si tratta? Stiamo parlando di un ex concorrente del programma di Maria De Filippi, Domenico Guido Sarnataro di professione ballerino. Originario di Somma Vesuviana aveva partecipato al talent di Canale 5 durante la ventunesima edizione e oggi ha stupito tutti con il cambio di rotta improvviso, quello di darsi ai contenuti esclusivi.

Bisogna precisare che per il momento non si sa ancora cosa voglia condividere sul celebre social, anche perchè non tutti – soprattutto personalità del mondo dello spettacolo – condividono per forza contenuti hot. Ad ogni modo, Domenico Guido Sarnataro ha stupito i fan di Amici che non si aspettavano questo risvolto nella sua carriera. C’è da dire, però, che quella di vedere un ex concorrente del talent su Onlyfans non è affatto una novità: anche Diego Daddi, Alessio Lo Passo e Javier Rojas hanno preso questa decisione aprendo un profilo più riservato.

Chi è Domenico Guido Sarnataro?

Chi è Domenico Guido Sarnataro? Per chi non avesse seguito l’edizione di Amici 2022, si tratta di un ballerino che per il rotto della cuffia non era riuscito a passare al Serale. Nonostante ciò è sempre stato molto amato per la sua spontaneità e per la sua grande energia, dichiarando dopo l’eliminazione di aver vissuto un’esperienza incredibile, tosta e piena di sfide, per citare le sue parole precise. Al momento ha forse sentito l’esigenza di aprirsi con il suo pubblico in maniera diversa aprendo un profilo Onlyfans con contenuti riservati solo agli abbonati, forse un nuovo modo di comunicare la sua presenza online.

Non mancano ovviamente le critiche: quando un creator inizia a pubblicare foto hot o più osè, parte la scia di chi pensa che tutto potrebbe essere frutto di una strategia bella e buona solo per creare odience e far parlare di sè. Non solo, sfruttando la popolarità e la curiosità dei fan si potrebbero fare dei bei soldini. Voi cosa ne pensate? Anche il ballerino ha seguito l’onda di molti suoi colleghi solo per denaro?