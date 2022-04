Amici, Carola eliminata /Ex marito Peparini approva: “Brava, ma non wow come Serena”

Amici 21, Carola Puddu è l’eliminata al quinto serale

Il 16 aprile 2022 su Canale 5 è andato in onda il quinto serale del talent che ha decretato l’eliminazione di Carola Puddu. Un’uscita di scena che sta destando tra le polemiche più disparate nel web, che in particolare tacciano i giudici adibiti alle votazioni per il serale, Stash Fiordispino, Emanule Filiberto di Savoia e Stefano De Martino di aver impoverito fortemente il circuito danza del talent eliminando Carola, una dei più amati dagli internauti tra gli allievi della celebre scuola di Maria De Filippi. Ma a spegnere la polemica in corso ora ci pensa l’esperto di ballo Fabrizio Prolli, ex marito storico dell’insegnante di modern ad Amici 21, Veronica Peparini. A detta del coreografo ed esperto di ballo Carola Puddu ha esaurito il suo ruolo di performer nella scuola dei talenti: “Quello che poteva dare al programma l’ha dato, nell’ultima esibizione molto brava”. E ancora: “Per me: è carina ma non è wow. Credo non abbia una forte personalità. Deve lavorare sulla forza emotiva”.

Fabrizio Prolli fa il tifo per Serena Carella di Amici 21

Nel suo intervento web, Fabrizio Prolli sostiene inoltre che Carola Puddu sia idonea al ruolo che le viene ora offerto di protagonista per lo spettacolo Romeo e Giulietta in apertura al Teatro Olimpico di Roma, dove “c’è posto per tutti”.

Alla finale di Amici 21, per il coreografo c’è invece posto per Serena Carella, che a detta di lui ha un talento autentico nella danza, facendo eco a quanto sostenuto dal mentore della ballerina, Raimondo Todaro. Stigmatizza le critiche dei detrattori che darebbero a Serena della lottatrice di sumo e non risparmia degli elogi all’ex moglie Veronica Peparini per le coreografie assegnate al quinto serale: ” Serena, nel pezzo di Chanel è stata magnifica. Ma anche Brividi di Dario è stata favolosa. Quando le coreo le fa Veronica si vede eccome!”

