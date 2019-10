AMICI CELEBRITIES 4a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Michelle Hunziker conduce

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 9 OTTOBRE 2019

Mercoledì 9 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la quarta puntata di Amici Celebrities. Il talent show di Maria De Filippi, nella sua edizione vip, cambia giorno per lasciare il sabato a Tu sù que vales che tornerà in onda con la nuova edizione il prossimo 19 ottobre. La quinta puntata di Amici Celebrity dovrebbe così andare in onda mercoledì 16 ottobre mentre è ancora incerta la data della sesta ed ultima puntata. Per gli ultimi appuntamenti del nuovo format che ha aperto le porte della scuola più famosa d’Italia a personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, ci sarà Michelle Hunziker a cui la De Filippi ha ceduto il testimone. La showgirl svizzera si è subito messa a lavoro trovando l’approvazione dei concorrenti ancora in gara. “Non l’avevo mai incontrata di persona. E’ solare e ti mette a tuo agio“, ha dichiarato Pamela Camassa dopo le prove generali. La Hunziker, dunque, sarà promossa anche dal pubblico?

I CONCORRENTI DELLA QUARTA PUNTATA DI AMICI CELEBRITIES

Dopo le eliminazioni di Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio che hanno salutato Amici Celebrity al termine della scorsa puntata, a concorrere per la vittoria finale sono rimasti: per la squadra Blu il Principe Emanuele Filiberto, l’attrice Laura Torrisi e l’imitatrice Francesca Manzini; per la squadra Bianca, invece, ci sono l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e il conduttore Filippo Bisciglia. A portare a casa la vittoria sarà solo un concorrente. A giudicare le loro performance, come sempre, ci sarà la giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette a cui si aggiungerà un quarto giudice ancora top secret. Dopo Giuseppe Zeno, Luca Argentero e Giulia Michelini, a chi toccherà ricoprire questo ruolo?

AMICI CELEBRITIES: RICCARDO MARCUZZO OSPITE DELLA QUARTA PUNTATA

Come nelle altre puntate di Amici Celebrities, anche in quella di questa sera, ci saranno grandi ospiti che duetteranno con i concorrenti in gara. Un nome su tutti ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico. Dopo un lungo silenzio, torna nella scuola di Amici che gli ha regalato il successo e la possibilità di trasformare la propria passione per la musica in un lavoro Riccardo Marcuzzo. Il cantante, molto probabilmente, regalerà al pubblico di Amici l’ascolto del suo nuovo singolo “Gossip”, appena uscito e che segna il suo ritorno sui social. Per il lancio del nuovo singolo, Riccardo ha anche giocato con la sua immagine come ha spiegato lui stesso sui social. “Giocare con un sosia, con la mia immagine, scrivere un plagio apposta per confondere le idee e vedere l’effetto che avrebbe avuto su tutti. Spesso sarete spaesati, ma vi garantisco che alla fine tutto avrà una coerenza” – ha spiegato Marcuzzo che ha poi aggiunto – “È una canzone che per me è un ritorno e ha un solo obiettivo, quello di superarci ancora”. Oltre a Marcuzzo, quali altri ospiti ci saranno? Per ora è tutto top secret.

AMICI CELEBRITIES: FILIPPO BISCIGLIA PROSSIMO ELIMINATO?

La sfida di Amici Celebrities è ormai entrata nel vivo. Alla finalissima manca davvero poco e questa sera, altri concorrenti dovranno dire addio al sogno di giocare per la vittoria. Chi saranno, dunque, i nuovi eliminati? Il concorrente in pole per lasciare la scuola è Filippo Bisciglia che, a causa del litigio con Maria De Filippo, ha contro parte della giuria. “Maria ha fatto bene a zittire Bisciglia e a difendere la squadra”, ha dichiarato Ornella Vanoni a Tv Sorrisi e Canzoni. Maria con Filippo ha fatto una lectio magistralis: lui ha messo in dubbio l’imparzialità della produzione? Lei, anche se sono amici, l’ha rimesso al suo posto. Mamma mia, quando è competitivo, mi ha stupito. E la sua fidanzata, Pamela Camassa, mi sembra che abbia un po di soggezione nei suoi confronti, no?”, ha detto invece Platinette. Sarà, dunque, Bisciglia il nuovo eliminato?



