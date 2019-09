Amici Celebrities, cast completo/ Dodici concorrenti ufficiali: ma web non approva…

La classe vip di Amici Celebrities è ufficialmente al completo. Sono dodici i protagonisti che faranno parte di questo nuovo spaccato televisivo prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi. Proprio la conduttrice, darà vita anche alle primissime puntate per poi cedere il testimone a Michelle Hunziker. Dopo Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara e Laura Torrisi, la scorsa settimana sono stati svelati i nomi di altri quattro allievi. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa, l’attore Raniero Monaco di Lapio e la comica Francesca Manzini. Proprio in queste ore invece, si è chiuso ufficialmente il gruppo di concorrenti che faranno parte della scuola del talento più ambita ed amata in Italia. Chi sono gli ultimi quattro protagonisti? Eccoli a seguire: Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Chiara Giordano e Massimiliano Varrese. I vip in questione si stanno già mettendo alla prova con acuti e piroette, per dimostrare al pubblico i loro talenti nascosti. Persuaderanno anche i professori?

Amici Celebrities, il cast è completo: ma il web non approva…

I dodici concorrenti ufficiali di Amici Celebrities sono già certezza: il cast convince il pubblico? Probabilmente i volti “famosi” hanno convinto la produzione del programma, ma non gli internauti. Il programma debutterà il prossimo 24 settembre, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. “Dopo questa trovata mi siete scesi in un modo. Che senso ha!? Amici non era fatto per permettere ai giovani talenti di poter seguire e realizzare i propri sogni!? Che gusto ci si trova nel guardare persone false e rifatte che recitano e fingono ogni cosa?”, si legge sull’account ufficiale del programma. E ancora: “Ancora una volta non capisco queste scelte televisive amici è nato per dare spazio a ragazzi e ragazze di talento che sognano di diventare qualcuno e quindi non capisco il senso di creare questa versione vip ancora una volta togliamo spazio al talento”. “Io preferisco di gran lunga il vecchio Amici, dove si scoprivano talenti e si dava la possibilità a tante persone non famose di diventare qualcuno e di lottare per il loro talento e la loro unica passione”.

