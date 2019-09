Amici Celebrities, cast e coach/ Giordana Angi e Alberto Urso con i bianchi e i blu?

Alberto Urso e Giordana Angi nuova sfida ad Amici…

Sale l’attesa per l’inizio di Amici Celebrities, il nuovo talent show di canale 5 e che rappresenta la grande novità del palinsesto autunnale di canale 5. In attesa di scoprire la data ufficiale della prima puntata del format ideato da Maria De Filippi e che sarà condotto da Michelle Hunziker, la pagina Instagram ufficiale di Amici ha svelato che, esattamente come nella versione classica del talent show, i concorrenti saranno divisi in due squadre guidate dai coach che sono Alberto Urso e Giordana Angi che, dopo l’esperienza da allievi, tornano per aiutare gli allievi vip ad affrontare il difficile percorso scolastico nella scuola di Amici. Dopo aver fatto parte della squadra blu e della squadra bianca, Alberto e Giordano guideranno la stessa squadra?

Amici Celebrities: i concorrenti della squadra bianca e blu

Chi farà parte della squadra bianca e blu? A lanciare la fatidica domanda è la pagina ufficiale di Amici che scrive: “Manca sempre meno ad Amici Celebrities e noi non vediamo l’ora di scoprire la formazione delle squadre! Secondo voi chi farà parte dei bianchi e chi dei blu?”. Per scoprire la divisione in squadre, probabilmente, sarà necessario aspettare l’inizio del programma. Ricordiamo che il cast ufficiale è formato da: Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara e Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini, Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Chiara Giordano e Massimiliano Varrese. Quali saranno, dunque, gli allievi dei bianchi e dei blu? In attesa di scoprirlo, i fans di Amici hanno già fatto partire il countdown.





