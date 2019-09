Amici Celebrities, cast e coach/ Laura Torrisi pronta: “attese e camerini”

E’ tutto pronto per la prima edizione di Amici Celebrities che avrà la doppia conduzione di Maria De Filippi e Michelle Hunziker con la prima che, dopo aver dato il via al nuovo format, passerà il testimone alla showgirl svizzera. Tra i concorrenti pronti a tuffarsi nella nuova avventura c’è sicuramente Laura Torrisi. L’attrice che ha conquistato il successo e la popolarità partecipanto al Grande Fratello è pronta a sfoggiare anche le sue doti da ballerina e cantante. Felice per l’opportunità che le è stata offerta, la Torrisi ha pubblicato su Instagram una foto sotto la quale ha scritto: “camerini e attese, attese e camerini”. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, dunque, non vede l’ora di varcare la porta della scuola più famosa d’Italia dove ritroverà il suo ex coinquilino Filippo Bisciglia.

Amici Celebrities: Joe Bastianich lancia un nuovo singolo

Tra i concorrenti più attesi di Amici Celebrities c’è sicuramente Joe Bastianich. Lo chef e giudice di Masterchef Italia, oltre a quella per la cucina, ha anche una vera passione per la musica. Il suo talento è noto a tutti e nelle aule della scuola di Maria De Filippi vuole dimostrare di poter dire la propria anche nella musica. Joe, infatti, prima ancora di tuffarsi nell’avventura di Amici Celebrities ha già debuttato come cantante. Il 20 settembre, infatti, uscirà l’album d’esordio dal titolo “Aka Joe”, anticipato già da un singolo. «La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni e amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita», ha raccontato Bastianich come riporta Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA