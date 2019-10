Amici Celebrities, classifica finale e pagelle/ Pamela trionfa, la Hunziker stupisce

Classifica finale Amici Celebrities e vincitore

Giunge al termine l’avventura di Amici Celebrities. Sei puntate ricche di emozioni, conclusesi con la vittoria di Pamela Camassa. Una gara davvero combattuta quella dei quattro finalisti Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, non prima di colpi di scena. La puntata, rigorosamente in diretta, ha avuto il via con il primo girone fatto tutto di duetti. Sorpresa per Ciro Ferrara, che si è ritrovato a duettare con un collega: Pierluigi Pardo. L’esibizione però non è bastata a convincere i tre giudici che hanno ritenuto lui il più debole del girone. È infatti proprio Ciro Ferrara il primo eliminato della puntata, ma va comunque premiano per l’umiltà, l’ironia e la consapevolezza mostrata sul palco. Caratteristiche che gli assicurano un punteggio alto in queste nostre pagelle: VOTO 7,5. L’uscita di Ciro dà il via ad un nuovo girone fatto di molte manche.

Amici Celebrities, pagelle finale: Filippo Bisciglia delude

La classifica – decisa dai tre giudici o da quello speciale, Loredana Berté – vede alternarsi al primo posto Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, con Filippo Bisciglia che rimane sempre a metà tra la vetta e l’addio. E se alla fine è Varrese a spuntarla, conquistando il primo posto alla finalissima, arriva il fatidico momento del testa a testa tra i due fidanzatini. Filippo non dà il meglio in questa seconda fase e si lascia più volte andare all’emozione e alla voglia di strafare. Dettaglio che lo penalizza nelle esibizioni e anche nel punteggio. Infatti è proprio lui l’eliminato di questo ballottaggio e deve lasciare la finale. VOTO 6. La sua fidanzata, Pamela Camassa, riesce dunque a conquistare il secondo posto nella finalissima di Amici Celebrities.

Amici Celebrities, pagelle finale: Michelle Hunziker vera sorpresa

Nella terza ed ultima fase di questa finale, Massimiliano Varrese dà il meglio di sé. L’attore palesa ancora una volta il suo grande talento eppure i voti da casa non lo premiano questa volta. Nonostante sia riuscito a classificarsi solo secondo, a Massimiliano va riconosciuto di aver meritato sino alla fine la vittoria. VOTO 8. E invece a trionfare è una bravissima Pamela Camassa che spicca sia nel ballo che nel canto, caratteristica che le assicura, anche da parte del pubblico a casa, la vittoria di Amici Celebrities. VOTO 8. Un plauso va però fatto a Michelle Hunziker che, nonostante la febbre e una condizione di salute non proprio da diretta televisiva, va come un treno e non mostra alcun cenno di cedimento. E no, questa sera non ha fatto sentire la mancanza di Maria De Filippi. VOTO 9.



