Amici Celebrities, eliminati e pagelle 5a puntata/ I finalisti e la pecca di Maria De Filippi…

Semifinale ricca di momenti che hanno fatto discutere quella di Amici Celebrities andata in onda ieri su Canale 5. Quattro finalisti, due eliminati e molteplici spunti di discussione che prendono il via dal primo vero momento rilevante della serata: l’ingresso di Maria De Filippi in studio. La padrona di casa è oggi ospite, anzi, giudice speciale, un ruolo che tuttavia non riesce a calarsi, almeno non in una casa che per 18 anni è stata sua. E infatti si nota. Maria, seppur in una posizione fisica diversa, non sveste i panni da conduttrice e prende la parola più volte per chiedere agli altri opinioni, pareri, votazioni o fare domande pungenti, compiti che sarebbero della Hunziker. Dunque, Voto (in veste di giudice) 6. Con una Maria De Filippi così presente, Michelle finisce quasi in secondo piano. La conduttrice appare più a suo agio rispetto alla prima puntata ma trova, dunque, un altro “ostacolo”: sufficienza anche per lei.

Laura Torrisi meritava l’eliminazione da Amici Celebrities?

Amici Celebrities entra dunque nel vivo della gara e lo fa con la proclamazione del primo finalista: Filippo Bisciglia. Una sola esibizione, quella in duetto con i The Kolors, che serve comunque a convincere giudici e pubblico. VOTO 7. La seconda manche porta invece ad un’eliminazione, per molti ingiusta: quella di Laura Torrisi. L’attrice, che per parte del pubblico avrebbe dovuto conquistare la maglia andata a Ciro Ferrara, ha giocato tutte le sue carte nella semifinale, emozionandosi ed emozionando. VOTO 7. Il terzo girone vede la proclamazione del secondo finalista che è Pamela Camassa. Brava sia nel ballo che nel canto, la fidanzata di Filippo Bisciglia risulta però ancora un po’ frenata sul palco. VOTO 6,5.

Amici Celebrities: Massimiliano Varrese al top!

La semifinale di Amici Celebrities continua e lo fa con il quarto girone che vede l’assegnazione di un’altra giacca dorata, simbolo della finale. A conquistarla è, a gran sorpresa, Ciro Ferrara. Una vittoria che scatena un po’ di critiche, come quelle di Platinette che sottolinea le esibizioni poco convincenti di Ciro. Effettivamente l’ex calciatore non ha dato il suo meglio. VOTO 5,5. Il quinto ed ultimo girone è un testa a testa per l’ultimo posto in finale ed è combattuto tra Emanuele Filiberto e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, che non merita di arrivare in finale per ultimo rispetto agli altri, è sicuramente il migliore di questa semifinale. Massimiliano dà il tutto per tutto, in esibizioni ed emozioni, e si nota. VOTO 8. Non ce la fa Emanuele Filiberto a conquistare una giacca dorata, ma merita comunque un plauso per la simpatia e la leggerezza regalata al pubblico. VOTO 7.



