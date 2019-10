Amici Celebrities, eliminato e pagelle 4a puntata/ Esordio tiepido per la Hunziker

Amici Celebrities: l’esordio di Michelle Hunziker non convince

Puntata particolarmente scoppiettante la quarta di Amici Celebrities. Tante le novità, a partire dalla conduzione di Michelle Hunziker. È lei a prendere il posto di Maria De Filippi e, nonostante parte del pubblico dica ancora di sentirne la mancanza, la Hunziker esordisce bene, con lo spirito che la contraddistingue. Eppure pare abbia sentito un po’ il peso del fantasma di “Queen Mary” in questo esordio, tanto da risultare a tratti meccanica. Si scioglierà alla prossima? VOTO 5,5. La gara continua con un ripescaggio, quello di Ciro Ferrara, che si esibisce poco nel corso della serata ma si becca la sufficienza. Ha inizio così la prima manche, dominata quasi del tutto dalla squadra Bianca. Parte un’emozionatissima Laura Torrisi, che cerca di far fronte ancora una volta alle sue emozioni. Piccoli passi ma in avanti per la “Moglie bellissima”, che può fare molto di più. VOTO 6,5

Francesca Manzini eliminata ad Amici Celebrities dopo una puntata ricca di emozioni

Si è sentito un po’ preso di mira dai giudici Massimiliano Varrese in questa quarta puntata di Amici Celebrities. L’attore, con la passione per il ballo e il canto, mostra grandi miglioramenti nella danza, che è sicuramente la disciplina in cui mostra maggior talento. Lo sottolinea anche Giuliano Peparini. Massimiliano si salva abilmente dalla possibile eliminazione con un’improvvisazione finale: VOTO 7. L’eliminata di questa sera è, a gran sorpresa, Francesca Manzini. Un addio che il pubblico non si aspettava, soprattutto dopo il talento e la determinazione dimostrata anche questa sera. VOTO 7,5. Grande sorpresa, anche per i giudici, questa sera è stata però Pamela Camassa. Sia nel canto che nel ballo, la conduttrice ha mostrato di aver fatto grossi passi in avanti.

Filippo Bisciglia il migliore della quarta puntata?

La stessa Platinette ha ammesso di non averla quasi riconosciuta: “Sei migliorata tantissimo, sembra che tu fino a ieri non abbia fatto altro”. Insomma, ottima prestazione. VOTO 7,5. Particolarmente turbolenta, invece, la serata di Emanuele Filiberto. Dimentica le parole di “Destra e sinistra”, gesticola un po’ troppo per i giudici e non dà il meglio di se. VOTO 5. È invece probabilmente stata la miglior serata per Filippo Bisciglia che ha conquistato tantissimi complimenti, sia in studio che sul web. Un mix di emozione e talento (sfociata anche in lacrime in un particolare momento), hanno contraddistinto la sua serata. È infatti per lui il voto più alto: 8.



