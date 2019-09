Amici Celebrities/ In onda dal 24 settembre: Scianel di Gomorra nel cast?

Manca sempre meno all’inizio della prima e attesissima edizione di Amici Celebrities. Come è ormai ben noto, Sarà Maria De Filippi a condurre questo nuovo format che si ispira all’edizione classica di Amici e non, come anticipato inizialmente, Michelle Hunziker. La svizzera è infatti impegnata con Striscia La Notizia ma, finito il periodo alla guida del tg satirico, sarà proprio la Hunziker a prendere le redini dello show, sostituendo la De Filippi. Ma quando avrà inizio questo talent per Vip? La data scelta, stando a quanto rivela il settimanale Spy, è il 24 settembre. Questo vuol dire che lo show andrà in onda ogni venerdì, anche se non sono state ancora svelate le modalità e il funzionamento del format. Arrivano invece aggiornamenti in merito ai concorrenti in gara.

Amici Celebrities: il cast si allarga con una star internazionale e…

Un promo iniziato ad andare in onda alcuni giorni fa ci ha svelato i primi concorrenti di Amici Celebrities: si tratta di Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara e Joe Bastanich. A questi si sono poi andati ad aggiungere Filippo Bisciglia in coppia con la fidanzata Pamela Camassa e Francesca Manzini. Il settimanale Spy ci svela oggi che Cristina Donadio, la “Scianel” di Gomorra e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e figlia dell’avvocato Annamaria Bernardi De Pace, sono ad un passo dalla firma. Ancora si legge che “All’utimo minuto verrà annunciato anche una star di caratura internazionale più un ex gieffino di talento.” Inoltre, il magazine conferma che “non ci saranno invece, nonostante i rumors circolati in questo periodo, Claudio Amendola e Luca Argentero. Così come è esclusa la presenza sia di Wanda Nara sia del suo collega di “TikiTaka” Pierluigi Pardo.”

