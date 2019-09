Amici Celebrities/ Maria De Filippi alla conduzione al posto di Michelle Hunziker

Con un comunicato ufficiale reso noto poco fa, Mediaset conferma che sarà Maria De Filippi a prendere le redini di Amici Celebrities o Amici Vip. La versione “famosa” del talent show per eccellenza sarà presto in onda portando sul palco alcuni volti noti della televisione e dello showbiz italiano ma, a quanto pare, la padrona di casa non sarà Michelle Hunziker come largamente annunciato nelle scorse settimane, almeno non del tutto. La conduttrice svizzera condurrà il programma ma solo in un secondo tempo facendo una vera e propria staffetta con Maria De Filippi che si occuperà del lancio di questa prima edizione mentre la sua collega sarà impegnata altrove, con Striscia la notizia. Non si capisce bene se questi impegni siano arrivati dopo o se tutti ne erano al corrente e, quindi, era già prevista questa staffetta o meno.

AMICI CELEBRITIES, MARIA DE FILIPPI ALLA CONDUZIONE

In particolare, su Twitter insieme al comunicato stampa ufficiale Mediaset si legge: “#amicicelebrities vedrà inizialmente in conduzione #MariDeFilippi. Proseguirà poi @m_hunziker fino alla finale Prossimamente, in prima serata su #Canale5″. Non ci sono novità sulla messa in onda della prima edizione di Amici Vip anche se questo “piccolo indizio” lascia pensare che il programma possa andare in scena addirittura in concomitanza con un altro programma della sanguinaria, Temptation Island Vip, naturalmente in serate diverse. Chiarito il dubbio sulla conduzione, adesso rimane da scoprire quale sarà la data ufficiale di messa in onda del programma e anche chi saranno gli altri vip in gara. Nei giorni scorsi, con un video ufficiale su Witty tv sono stati resi noti i nomi dei primi talenti in gara ovvero: Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto e Laura Torrisi.

