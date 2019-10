Amici Celebrities non va in onda, perché?/ Maria e Michelle si spostano al mercoledì

Amici Celebrities non va in onda stasera, 11 ottobre 2019. Tornerà in prima serata mercoledì 16 con l’appuntamento che ormai è stato definitivamente spostato in mezzo alla settimana. La decisione è arrivata in vista della concomitanza con la partita della nazionale italiana di calcio che dovrà affrontare la Grecia in vista delle qualificazioni a Euro 2020. Mediaset punta molto sulla trasmissione che vede protagonisti le celebrità e quindi ha deciso di cedere il passo agli azzurri di Roberto Mancini per evitare di perdere una bella fetta di pubblico. Staremo a vedere come andranno gli ascolti, ma la sensazione è che questa scelta sia stata azzeccatissima, con Maria De Filippi che difficilmente sbaglia una delle sue scelte.

Amici Celebrities non va in onda, perché? Michelle prende il posto di Maria De Filippi

Michelle Hunziker prende il posto di Maria De Filippi ad Amici Celebrities e non solo per il fatto che il programma slitti al mercoledì. La decisione di sostituire la conduttrice storica con la svizzera era una cosa già pattuita in passato. Nessuna polemica di fronte a questo cambiamento con qualcuno che si era professato un po’ sorpreso dalla scelta di mettere da parte Maria. Di certo la donna ha tanti impegni con ormai l’arrivo di C’è posta per te e Amici, nella versione originale, alle porte. Si lavorerà dunque a questi programmi, lasciando spazio alla sua collega in un altro contesto che le permette di confrontarsi con uno spazio del tutto diverso dal suo solito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA