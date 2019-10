Amici Celebrities, pagelle 3a puntata / Raniero e Ciro salutano, Maria De Filippi lascia

Ciro Ferrara ha salutato definitivamente Amici Celebrities e i concorrenti della squadra bianca, al termine di una serata generosa e ricca di emozioni. “Sono contentissimo del percorso che ho fatto e ne approfitto per ringraziare tutti per la possibilità avuta”, ha detto dopo la sua eliminazione. “Sono certo che la giuria abbia scelto bene, questa è una classifica che premia i più bravi della nostra squadra. I miei successi sono passati attraverso tantissime sconfitte e mi auguro sia così anche in questa circostanza”. L’avventura di Ciro Ferrara ad Amici Celebrities resta apprezzabile perché ha avuto il coraggio di mettersi in gioco in ogni puntata, senza rinunciare al sano gusto della competizione. Lo ha fatto con la consapevolezza dei propri limiti, ma anche divertendosi un mondo. Per questo l’ex calciatore ha lasciato un buon segno dalla De Filippi, guadagnandosi l’affetto del pubblico e in un certo senso anche dei giurati.

Amici Celebrities, a sorpresa fuori anche Raniero Monaco di Lapio

Alla fine della terza puntata la De Filippi ha dato il via alla sfida tra Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini, che sono arrivati a pari merito dando vita ad un’ulteriore sfida. Entrambi avrebbero meritato di restare ad Amici Celebrities, ma il regolamento ovviamente non conosce eccezioni. L’elogio di Platinette alla Manzini è stato il preludio alla vittoria della sfida: “Per quanto mi riguarda è stata sorprendente, pensavamo non fosse così alta la prestazione”. Anche Raniero ha mantenuto livelli notevoli ed effettivamente la scelta dei giudici è stata ardua. Dopo aver riflettuto qualche minuto Platinette, la Vanoni e Giuliano Peparini hanno deciso di salvare Francesca Manzini. Viene eliminato Raniero, che ha quindi raggiunto il compagno Ciro Ferrara, anche lui eliminato ad inizio serata.

Amici Celebrites senza Maria De Filippi sarà lo stesso?

La De Filippi non condurrà più Amici Celebrities. La conduttrice ha spiegato di essere molto impegnata con le registrazioni di Tu Si Que Vales e che quindi affiderà lo scettro della trasmissione alla Hunziker, come aveva già in mente da tempo: “Con Michelle vi divertirete ve lo assicuro, e poi anche basta con me”. Terminata la serata, la padrona di casa Maria De Filippi, si è goduta i saluti e l’affetto del suo pubblico, per ricordare ancora una volta che da mercoledì ci sarà la modella svizzera al suo posto. La conduttrice ha sintetizzato i motivi di questo cambio, riscontrando una certa delusione da parte dei fan, che evidentemente la volevano vedere ancora al timone di Amici Celebrities: “Michelle è bravissima, vedrete che andrà tutto bene”. Una delle novità sarà lo spostamento della trasmissione al mercoledì, per fare spazio proprio a Tu Si Que Vales il sabato sera. I fan riusciranno a non sentire troppo la mancanza di Maria?



