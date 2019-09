Amici Celebrities, Pagelle/ Platinette super ma Joe Bastianich meritava la conferma

Pagelle Amici Celebrity seconda puntata

La seconda puntata di Amici Celebrities ha decretato la doppia eliminazione di Cristina Diodato e di Joe Bastianich. Se il primo verdetto poteva essere comprensibile e condivisibile, il secondo ha lasciato parecchi dubbi. Il noto chef, infatti, ancora lacunoso nelle sue interpretazioni in lingua italiana, ha mostrato grande disinivoltura e stile nei pezzi in lingua inglese tratti dal suo album. Joe Bastianich, a suo malgrado, si è scontrato a più riprese con un’altra grande protagonista della seconda puntata di Amici Celebrities, Platinette, opinionista sempre molto schietta e fumantina. “Vada a fare gli hamburger o si metta in gioco”, ha sbottato durante un confronto acceso con il concorrente. “Lei tratta gli aspiranti chef come schiavi, qui deve accettare la critica e il ribaltamento dei ruoli”. “Se Platinette desidera bloccarmi, non ci riuscirà”, la risposta piccata di Bastianich.

Amici Celebrities, quanto mancheranno i siparietti Joe Bastianich-Platinette

Platinette e Joe Bastianich hanno monopolizzato tutto il finale della puntata di Amici Celebrity, con un confronto sempre vibrante, interrotto solo dalle esibizioni, come quella di O’Sole mio o della coreografia proposta da Francesca, che alla fine ha guadagnato la conferma sventando il pericolo eliminazione. Probabilmente Bastianich meritava un’altra chance, nonostante le considerazioni sensate, seppur critiche, di Platinette. Tornando alle pagelle, un altro momento top della seconda puntata è stato quello dello scontro tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: quest’ultimo, convinto di essere penalizzato dalle scelte della produzione e di essere messo a tacere dalla conduttrice, ha messo a dura prova la pazienza di Maria, che talvolta ha risposto seccata.

Amici Celebrities, Emanuele Filiberto: che piacevole scoperta!

Chi si prenderà sempre più spazio nel corso delle prossime puntate è senza dubbio Emanuele Filiberto. Anche lui non si è risparmiato le critiche di Platinette, ma obiettivamente non ha mai rischiato davvero l’eliminazione. Perfetta, o quasi, l’interpretazione di A Te di Jovanotti, mentre non ha lasciato molto l’esibizione del simpaticissimo Ciro Ferrara, che ha cantato La leva calcistica della classe ’68. L’ex calciatore e allenatore della Juventus ha detto di aver esaudito un sogno imponendosi a certi livelli nel mondo del calcio e che ora vorrebbe fare altrettanto mettendosi in gioco ad Amici Celebrities. Di strada da fare ne ha ancora molta, ma l’umiltà e la voglia di mettersi alla prova di certo non gli mancano. La stessa di Laura Torrisi, che nel duetto con il tenore Alberto ha emozionato non poco.



