Amici Celebrities semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Irama e The Kolors ospiti

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 16 OTTOBRE 2019

Mercoledì 16 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la quinta puntata di Amici Celebrities. Michelle Hunziker, dopo il debutto come conduttrice del talent show avvenuto nella quarta puntata e che ha incollato davanti ai teleschermi solo 2.738.000 telespettatori attestandosi a uno share del 15.3%, torna in onda per condurre la semifinale della versione vip di Amici. Al termine della serata, infatti, saranno svelati i nomi dei finalisti di Amici Celebrities che, la settimana prossima, si sfideranno nuovamente per portare a casa la vittoria. La puntata in onda questa sera segna una svolta nella gara. Le squadre, infatti, sono state sciolte e i concorrenti ancora in gara sono tutti gli uni contro gli altri. Chi, dunque, riuscirà a staccare il biglietto per la finale di Amici Celebrities?

I SEMIFINALISTI DI AMICI CELEBRITIES, CHI ANDRÀ IN FINALE?

Dopo la definitiva eliminazione di Francesca Manzini, a sfidarsi nella semifinale di Amici Celebrity sono: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Laura Torrisi, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara ed Emanuele Filiberto di Savoia. Dopo aver fatto parte della squadra bianca e della squadra blu, i sei talenti ancora in gara, questa sera, si sfideranno per cercare di conquistare l’ambitissima finale. A decretare i nomi dei finalisti sarà l’inflessibile giuria formata da Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni. Anche il pubblico, tuttavia, ha potuto esprimere la propria preferenza attraverso il televoto con cui ha già scelto il nome di un finalista. Gli altri tre, invece, saranno scelti questa sera dalla giuria. Chi saranno, dunque, i fantastici quattro?

MARIA DE FILIPPI GIUDICE SPECIALE

Dopo aver ideato Amici Celebrities e aver condotto le prime tre puntate per poi lasciare il testimone a Michelle Hunziker, Maria De Filippi torna protagonista nella semifinale di Amici. Tuttavia, Queen Mary lascerà la conduzione ancora nelle mani della Hunziker ricoprendo, invece, il ruolo di giudice speciale che, nelle precedenti puntate, è stato ricoperto da Giuseppe Zeno, Luca Argenteto e Giulia Michelini. Maria, dunque, che in questi anni ha portato al successo tantissimi talenti come Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, The Kolors, Elodie solo per citarne qualcuno, è pronta a giudicare le esibizioni dei sei concorrenti di Amici Celebrities che sperano di conquistare la finalissima.

GLI OSPITI DELLA SEMIFINALE DI AMICI CELEBRITIES

Grandi ospiti per la semifinale di Amici Celebrities come svela Super Guida Tv. Tutti i nomi che, questa sera, duetteranno con i concorrenti, hanno trovato il successo proprio grazie ad Amici. In qualità di ospiti, infatti, nella scuola più famosa d’Italia, torneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana dai giovanissimi. Reduce dal grande successo ottenuto con il singolo “Arrogante”, nella scuola di Amici torna Irama. Con lui, poi, ci saranno Stash e i The Kolors. Infine, ospite di Amici Celebrities sarà anche Diana Del Bufalo, considerata una delle migliori attrici dell’ultima generazione e che ha conquistato la popolarità partecipando proprio ad Amici.



