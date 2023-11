Amici: che succede tra Giulia Stabile e Veronica Peparini?/ É guerra social tra maestra e allieva: l’indizio

Amici 20: Giulia Stabile e Veronica Peparini smettono.si seguirsi su Instagram

É guerra tra le stelle di Amici 20 di Maria De Filippi, Giulia Stabile e Veronica Peparini, così come si profila alla luce di un particolare social. L’ex allieva e vincitrice finale e la mentore nonché maestra di ballo ad Amici 20 -il talent show di Maria De Filippi- smettono di seguirsi a vicenda via social, proprio come si rileva su Instagram.

Un particolare deludente per i più fedeli spettatori del talent show dedicato alle arti canto e ballo di Amici di Maria De Filippi, che hanno sostenuto a lungo il sodalizio artistico e personale tra la maestra e l’allieva storiche di Amici 20. L’edizione del talent show con protagoniste le summenzionate personalità di spicco di danza vedeva Giulia Stabile, allieva protetta di Veronica Peparini, conseguire una doppia vittoria: la giovane, oltre alla conquista dell’allora amore cantautore Sangiovanni, si aggiudica la vittoria del circuito ballo unitamente alla vittoria del montepremi finale giungendo prima classificata alla finale di Amici 20.

Un clamoroso successo per la giovane che rendeva fiera anche Veronica Peparini, per il frutto dell’insegnamento della danza.

Il caso “defollow”

Ma i rapporti tra le parti sarebbero cambiati in modo repentino, in negativo, fino al defollow sul re dei social che fa ora rumore nel web. Il motivo del curioso caso su Instagram? A quanto pare l’acredine tra le primedonne, che si rileverebbe alla luce di due particolari.

Giulia Stabile non si sarebbe congratulata con Veronica Peparini all’annuncio della gravidanza della maestra concepita con Andreas Muller e ancor prima la maestra avrebbe tirato un intero arco di frecciatine agli pseudo maestri di masterclass allo status di allievi, con riferimento non troppo velato all’upgrade di insegnamento di Giulia Stabile segnatosi dopo la fine di Amici 20: “Stage. Felice di vedere dietro di me tutti i ragazzi che fanno la coreografia, significa che la lezione ha avuto un senso in quanto la coreografia è degli allievi per gli allievi e non per per se stessi! – é il sentiment che emerge in un post critico della Peparini che potrebbe essere alla base del presunto astio con Giulia-. E soprattutto dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo.Fatela la gavetta che è necessaria per avere un background perché prendere due accenti, ad oggi, è ormai roba di tutti”.

