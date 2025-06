Luk3 ‘re delle vendite’: la sua musica primeggia tra gli ex cantanti di Amici

Una domanda che attanaglia e incuriosisce da tempo i fan di Amici è la seguente: chi ha venduto di più tra gli ex cantanti? Chi ha preso il volo, professionalmente parlando, dopo aver partecipato all’ultima edizione del talent show? Sbirciando un po’ in rete siamo riusciti a scoprire chi primeggia nella vendite musicali in Italia. Partiamo dalle classifiche FIMI che ci offrono una precisa indicazione sull’andamento delle vendite. Allora al primo posto di questa speciale classifica troviamo Luk3, sempre più acclamato dal pubblico giovanile.

Il suo EP “Diciotto” è entrato direttamente a far parte della top 10 posizione della classifica. Seconda posizione in condivisione per TrigNO e Nicolò Filippucci, due pupilli di Anna Pettinelli che sarà sicuramente fiera di loro. Il primo, con il brano A un passo da me, si trova al momento quarantunesimo, mentre il secondo è quarantaduesimo, un gradino sotto il compagno di squadra TrigNO.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo Senza Cri. Il suo album “TOKYO NITE” ha debuttato ottantasettesimo nella categoria album e malgrado la sua uscita prematura sta tenendo testa a profili ben più navigati. E ancora, andando avanti, troviamo Antonia Nocca con il suo singolo “relax”, con cui aveva raggiunto risultati eccellente durante la messa in onda del programma.

Dunque, la classifica è in divenire ma al momento chi ha venduto di più sembra chiaro. Il più forte di tutti è Luk3, in cima alla graduatoria. Attenzione però alle evoluzioni dei prossimi giorni e delle prossime settimane, perché eventuali nuove pubblicazioni potrebbero ribaltare le classifiche.

