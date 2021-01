Amici come prima/ Video, su Canale 5 il film con Christian De Sica e Massimo Boldi

Amici come prima andràin onda oggi, venerdì 15 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.20. La commedia è diretta da Christian De Sica, attore, regista, cantante, comico, sceneggiatore televisivo italiano. Figlio del regista e attore Vittorio De Sica, Christian è attivo sia al cinema sia in televisione fin dagli anni Settanta. Nel corso della carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti: nel 1976 il David di Donatello per Giovannino, nel 1991 la nomination al David di Donatello come miglior regista esordiente per Faccione, nel 2007 il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo come miglior attore e molti altri. Soggetto e sceneggiatura di Amici come prima sono curati da un nutrito gruppo di lavoro composto da: Alessandro Bardani, Fausto Brizzi, Christian De Sica, Edoardo Falcone e Marco Martani. Le musiche sono composte da Bruno Zambrini, musicista e produttore discografico italiano. È autore di diverse colonne sonore di film comici e musicarelli.

Amici come prima, la trama del film

La commedia Amici come prima ha come protagonista Cesare Proietti (Christian De Sica), direttore di un noto hotel di proprietà dell’imprenditore Massimo Colombo (Massimo Boldi) e della figlia Luciana (Regina Oriolo). Dopo un passaggio ad altro gruppo aziendale, Cesare viene declassato e diventa il responsabile della lavanderia, ma rifiuta l’incarico. Tuttavia è costretto a cambiare idea a causa delle richieste di denaro dalla moglie Carla (Lunetta Savino) dal figlio Matteo, aspirante cantante. Quando si ripresenta da Luciana per accettare il lavoro ormai è tardi: il posto è stato dato a Marco Gallo (Maurizio Casagrande). Cesare comincia a cercare un nuovo impiego, ma riscontra molte difficoltà a causa della sua età. Scopre però che Luciana Colombo sta cercando una badante per il padre Massimo. Cesare, disperato, si finge un’altolocata signora di mezza età per avere il lavoro. Diventa quindi Lisa Sandrelli. Il gioco tuttavia dura fin tanto che Massimo e Luciana non organizzano una festa per il compleanno di Massimo. Carla, all’oscuro di tutto, pretende di andare al party per presentare a tutti il figlio Matteo. Cesare deve quindi presentarsi alla festa nel doppio ruolo suo e di Lisa. Come andrà a finire? Cesare verrà scoperto?

