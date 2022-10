Amici, Cosmary: “Addio Alex, Nunzio é il mio fidanzato”/”Sono l’erede della Hunziker”

Amici 21 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli ufficializza il fidanzamento con Nunzio Stancampiano: la svolta della velina

Ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nella danza avviato ad Amici 21 di Maria De Filippi e, ora, Cosmary Fasanelli veste i succinti outfit di velina mora di Striscia la notizia, felicemente innamorata di Nunzio Stancampiano. Ebbene sì, dopo essersi gettata alle spalle la lovestory con il cantante Alex Wyse -nata tra i banchi di Amici- reduce dagli avvistamenti con il latinista, tra le pagine di Nuovo Cosmary Fasanelli (22 anni) ammette di essere ormai legata a Nunzio Stancampiano (19 anni): «È VERO, SONO FIDANZATA CON NUNZIO. LUI SA RENDERMI FELICE>>, fa sapere la protagonista della nuova intervista, al giornale diretto da Riccardo Signoretti.

La velina mora di Striscia la notizia riesce, tuttavia, a coniugare i sentimenti con il lavoro, tanto che sogna di diventare la degna erede della conduttrice svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker: «Voglio diventare come lei». Nell’attesa di riscoprirsi come volto TV, in qualità di conduttrice da format del piccolo schermo, é intanto promossa a pieni voti insieme alla velina bionda Anastasia Ronca, per gli stacchetti che le due showgirl regalano all’ordine di ogni puntata, in prima serata, a Striscia la notizia. Tuttavia, nonostante la popolarità raggiunta ad Amici 21, consolidatasi con il viaggio itinerante nella musica dell’estate 2022, Battiti live, Cosmary Fasanelli intende ora mantenere un low profile per ciò che concerne la sua lovestory in corso con Nunzio Stancampiano. Intende cioè tutelare i sentimenti che la vincolano al latinista dai gossip, sulla scia de chiacchiericcio mediatico sollevatosi su Alex Wyse , che ha defollowato sia lei che Nunzio via social: “In questo momento della mia vita mi sento felice e sto bene. Sono fidanzata con Nunzio ma preferisco tutelare la nostra privacy». E l’intervista prosegue con una speranza della mora campana, quella di riuscire a concretizzare il sogno di diventare una professionista nello showbiz, senza snaturarsi: “Vorrei che l’attenzione si concentrasse sul mio percorso a Striscia la notizia e non sulla mia storia d’amore. Tanti valori che mi hanno trasmesso i miei genitori c’è l’umiltà. Vivrò al cento per cento tutto quello che la vita mi offrirà e mi impegnerò al massimo per costruire il mio futuro,senza snaturarmi né cambiare mai”.

Cosmary Fasanelli si ispira a Michelle Hunziker, sognando il ruolo di conduttrice tv

Ispirata alla genuinità e la professionalità di Michelle Hunziker, è pronta a far tesoro del consiglio ricevuto da Antonio Ricci, ideatore del tg satirico: «Ci ha detto di non dimenticarci mai di essere noi stesse, perché è questo il segreto per andare avanti nel mondo dello spettacolo”, aggiunge Cosmary. Nonostante il desiderio di indossare le vesti di conduttrice TV, al momento non intende lasciare la danza, e inserisce tra i programmi in agenda gli studi necessari per portare a casa l’ambito upgrade della conduzione TV: «ll mio punto di riferimento è Michelle Hunziker. Non vedo l’ora di conoscerla, quando sarà lei a condurre il Tg satirico. Potrebbe esserel ‘occasione per carpirle qualche segreto, anche solo osservandola».

