Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano fidanzati?/ La verità in una foto

Nelle ore che precedono il debutto di Cosmary Fasanelli in qualità della mora tra le due nuove veline di Striscia la notizia (con la bionda Anastasia Ronca), esplode il gossip sulla presunta lovestory tra lei e l’altro ballerino modern reduce da Amici 21, Nunzio Stancampiano. Tra i banchi della celebre scuola di Amici 21 di Maria De Filippi -la scorsa edizione del talent Mediaset- Cosmary Fasanelli si é imposta come una giovane promessa della danza moderna promossa inaspettatamente dall’esperta e insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, affermandosi come la prima allieva modern della temuta insegnante del balletto classico e nipote del molleggiato Adriano Celentano, che nella storia di Amici ha presenziato in ben venti tra le ventidue edizioni ad oggi tenutesi del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nella scuola di canto e ballo, Amici 21, inoltre, Cosmary ha avviato una lovestory con il cantante Alex Wyse intrecciando quindi una storia di amore e studi tra le categorie complementari al talent, canto e ballo, poi naufragata al termine dello show di Maria De Filippi. Nell’estate 2022 Cosmary Fasanelli insieme all’altro ballerino modern di Amici 21, il latinista Nunzio Stancampiano, si sono attivati nel ruolo di ballerini professionisti nel corpo di ballo Battiti live 2022, il viaggio itinerante nel cuore della musica, che avrebbe legato sentimentalmente i due ballerini in un nuovo amore targato Amici 21, tra i gossip più infuocati circolati non a caso su un triangolo amoroso con Alex Wyse, ex di lei.

Cosmary e Nunzio hanno deciso proprio oggi di ufficializzare la loro relazione

Che Cosmary e Nunzio abbiano ad oggi nascosto il loro amore al pubblico TV, anche all’insaputa di Alex? L’interrogativo é lecito.

Il gesto social di Nunzio Stancampiano prima del debutto di Cosmary Fasanelli a Striscia la notizia

Nel frattempo, nelle ore che precedono la prima serata del debutto TV di lei tra i banconi di Striscia la notizia come velina mora, Nunzio Stancampiano pubblica tra le Instagram stories una foto che lo immortala al fianco della seducente ballerina, Cosmary Fasanelli, in un tenere abbraccio dei due, che suggellerebbe la prova provata che sia nato un nuovo amore, e a corredo dello scatto il tenebroso latinista posta un’emoticon a forma di cuore nero. Un post misterioso, che a detta di molti, tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi attivi sui social, sarebbe la conferma dei gossip incessanti sull’amore di Nunzio e Cosmary, benedetto da Maria De Filippi.

