Amici, Daniela Romano di “Saranno Famosi” muore a 40 anni/ “La vita, a volte, é davvero crudele…” 

Amici di Maria De Filippi, muore Daniela Romano di Saranno Famosi

Il fandom e il mondo di Amici di Maria De Filippi piangono la scomparsa di Daniela Romano, ex concorrente e talento storica all’edizione di incipit del celebre talent show, “Saranno famosi” . L’edizione che dava il via al talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, di Amici di Maria De Filippi, che ora vede Holden segnare il record per il miglior debutto nella storia su Spotify Italia.

Mario Biondi choc contro Amici/ "Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria"

Alla prima edizione di Amici, diventava protagonista come concorrente nel circuito ballo Daniela Romano, che in questi giorni di preludio al Santo Natale viene a mancare all’età di 40 anni.

Per ciò che concerne le cause relative al drammatico epilogo della giovane vita ed ex concorrente di Amici a Saranno Famosi, non ci é dato sapere molto. Pare, infatti, che Daniela Romano soffrisse di una malattia diagnosticatale da tempo. Tuttavia, non mancano i messaggi di cordoglio e tributo, nel segno del lutto del fandom e il mondo della produzione di Amici, diramatisi via social.

Amici 23, Giordana Angi: voto regalato a Petit alla gara scrittura?/ La replica all'accusa

I commossi messaggio di tributo

In particolare sono virali i commossi e commoventi messaggi di Mirna Brancotti e Paolo Idolo, ex concorrenti alla medesima trasmissione che vedeva Daniela Romano protagonista. «Si stringe lo stomaco -fa sapere nel suo ricordo online Mirna, in un post diramato nel web-, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore… noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo, Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù».

Amici 23, Giordana Angi giudice nella gara canto: é gaffe-gate/ L'errore clamoroso della cantante é virale!

Stroncata: lutto nella televisione italiana, la storica ballerina di Amici, a soli 40 anni, morta a causa dell’ennesimo male fulminante.

Il mondo della danza e della televisione piange la scomparsa di Daniela Romano, ex ballerina del celebre programma https://t.co/sxUF12ZIIr — gloriano bartolini (@11Giuliano) November 12, 2023

Poi, é la volta del messaggio di Paolo Idolo, che tra le mura della casetta dei talenti di Saranno Famosi si era avvicinato alla compianta Daniela Romano, in un modo intimo: «Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima… ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore».













© RIPRODUZIONE RISERVATA