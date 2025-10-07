Operazione agli alluci per il ballerino Daniele Doria, che di recente è tornato nella scuola per fare un grande in bocca al lupo ai nuovi allievi

Ha vinto Amici di Maria De Filippi, il ballerino Daniele Doria, e i fan non lo hanno mai abbandonato seguendo le sue orme dopo la scuola nel magico mondo dello spettacolo e della danza, dove è molto difficile emergere anche se si ha del talento da mettere giustamente in mostra. In occasione della prima puntata del talent show ha voluto fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli allievi.

Intanto, però, sul suo seguitissimo profilo Instagram ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute dato che da poco ha subito un’operazione agli alluci: “Sto abbastanza bene, a parte questo intervento che è spuntato all’improvviso, sto recuperano un po’ di energie”.

Daniele Doria di Amici rassicura sulle sue condizioni di salute: “Problema con i miei alluci”

La famiglia di Daniele Doria e i suoi amici gli sono stati vicini in questo periodo delicato in cui è stato operato, pronto per ritornare in America alla Alvoin Ailey dove all’inizio è stato un po’ traumatico, come ha confessato lui stesso sui social. Ma ora come sta? Potrà presto tornare a ballare e a muovere i suoi piedi liberamente?

“Non ho nulla di grave, ho un problema con i miei alluci” ha raccontato il ballerino di Amici, aggiungendo che con il tempo erano diventati ingestibili e soprattutto fastidiosi. Quindi ha deciso di risolvere tutto quanto alla radice con un intervento che lo renderà più libero di danzare. Il suo rapporto con Alessia Pecchia, intanto, cresce giorno dopo giorno e la considera come una sorella maggiore.