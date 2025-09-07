Daniele Doria, parlando con i suoi fan sui social, ha raccontato alcuni dettagli sul rapporto con Alessio Di Ponzio prima e dopo Amici.

Dalla gioia per la coppia al sogno di poter studiare in una delle scuole più prestigiose degli Stati Uniti d’America; Daniele Doria vive un sogno che non conosce soste dopo la vittoria di Amici 24. Proprio qualche giorno fa il ballerino vincitore dell’ultima edizione del talent si è trasferito a New York presso la Ailey School grazie alla borsa di studio ottenuta proprio grazie alla vittoria del programma di Canale 5. Il 19enne potrà così accrescere ulteriormente il suo bagaglio artistico e, nel frattempo, non smette di aggiornare i suoi fan soprattutto ora che è impegnato con l’avventura statunitense.

Amici 25, tornano due ballerini della scorsa edizione?/ Dagli infortuni all'occasione di rilancio: il rumor

Al centro della scena, tra le varie curiosità riguardanti i prime giorni a New York, spicca una domanda posta da un fan a proposito del suo rapporto con Alessio Di Ponzio. Fin dai tempi di Amici il rapporto tra i due ha alimentato non poche speranze da parte degli appassionati che inneggiavano alla ship. Entrambi però hanno sempre chiarito di essere unicamente grandi amici ma, come racconta Biccy, quanto rivelato di recente da Daniele Doria a proposito del rapporto con Alessio ha letteralmente spiazzato i fan.

Garrison, stoccata a Stefano De Martino: "Ce l'ho con lui per un motivo"/ Cos'è successo

Daniele Doria prima di Amici: dal ‘pregiudizio’ iniziale su Alessio Di Ponzio al rapporto speciale di oggi

“In realtà ci seguivamo già su Instagram e io pensavo che fosse un ragazzo pieno di sé”, spiega così Daniele Doria gli albori del rapporto con Alessio Di Ponzio. I due infatti, seppur solo di nome, si conoscevano e si seguivano sui social. Un’idea reciproca da parte di entrambi sembrava essere marcata da un pregiudizio importante dato che: “Anche lui pensava che fossi uno che se la crede”. Eppure, sono bastati i casting ad Amici e settimane trascorsi insieme per cambiare idea in maniera repentina. Il risultato? Oggi sono grandi – se non migliori – amici, al punto da alimentare ancora i sogni dei fan che li vorrebbero come coppia.

Garrison, verità su addio ad Amici: "Ecco perché ho lasciato e non tornerò"/ "Maria De Filippi era scettica"

“Abbiamo legato davvero tanto ad amici, ci siamo stretti tantissimo, eravamo anche nella stessa stanza”, prosegue così Daniele Doria spiegando come l’esperienza vissuta ad Amici abbiamo amplificato ulteriormente la bellezza del legame con Alessio Di Ponzio. “Da lì in poi è nato davvero un rapporto bellissimo che dura ancora; l’abbiamo costruito a piccoli passi a partire dall’ingresso nella scuola ed è poi bloccato quasi subito”.