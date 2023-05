Amici 22, discussione fra Mattia Venzola e Wax?/ “Pare ci sia stata aria di tensione”…

Amedeo Venza: ‘Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici 22’

Domenica 14 maggio 2023 si è svolta la finale di Amici 22 con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Potrebbero esserci delle frizioni fra il vincitore del talent e un altro finalista del programma, Wax. Il ballerino di latino americano si è portato a casa la coppa mentre il cantante trap si è classificato in terza posizione. Una vittoria che ha, come è normale, diviso il pubblico tra chi dà pieno merito al ballerino e chi, invece, continua a sostenere che la vittoria sarebbe dovuto andare a qualcun altro.

“Per tutti quelli che dicono che lo hanno votato le ragazzine, Roberto Bolle, miglior ballerino della scala di Milano e la scuola di latino americana con tour in tutto il mondo hanno scelto MATTIA. Quindi fate prima a tacere”, ha commentato un utente. E ancora: “Bellissima finale, meritavano tutti. Mattia ha avuto un percorso evolutivo degno di nota ed è un ottimo esponente del mondo latino”. Nel clima di grande serenità apparente ci sarebbe però stato un momento di tensione. Amedeo Vanza ha pubblicato la foto di Wax e Mattia Zenzola. Poi sotto ha scritto: “Ve ne do uno fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici”.

Per quanto riguarda il cammino di Wax, all’interno di Amici 22, il cantante ha stretto un legame speciale con Angelina Mango. Durante un’intervista, Wax ha parlato della sua compagna d’avventura usando, ancora una volta, parole di grande affetto, stima e dolcezza: “Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana. Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale!”.

Invece, Mattia Zenzola era stato lasciato da Maddalena Svevi e sempre lei lo aveva ridotto in lacrime lasciandosi filmare mentre ne parlava male insieme all’amica e collega Benedetta Vari, partner di Mattia sul palco. Terminato il talent Mattia sembrerebbe avere deciso di andare per la sua strada. Lo dimostrano le dichiarazioni di Maddalena nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTv nella quale svela di avere provato, senza successo, a ricontattare Mattia.











