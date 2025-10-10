Due cantanti che hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi si sono innamorate dopo il talent, si tratta di...

Sono nate molte storie d’amore tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi nelle varie edizioni del noto talent show. Nelle casette trascorrono molto tempo insieme e questo spesso li fa avvicinare al punto da far scattare la scintilla. Molte relazioni non sono durate a lungo fuori, alcuni rapporti però sono diventati davvero importanti. Due ex allieve oggi sono molto innamorate, sono state proprio loro ad annunciarlo sui social mostrandosi complici e felici insieme.

Entrambe hanno partecipato ad Amici nella sezione canto durante la 21esima edizione del talent show, si tratta di Elisabetta Ivankovic e Flaza. Il loro percorso però non è durato a lungo, nessuna delle due infatti è riuscita ad accedere al serale. La prima era in squadra con Anna Pettinelli, ha dovuto lasciare la scuola dopo aver perso la sfida contro Ale. Flaza invece era uscita una settimana dopo eliminata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Il motivo? Perché in varie occasioni la cantante non aveva rispettato le regole di Amici.

Dopo Amici scoppia l’amore tra Elisabetta Ivankovic e Flaza

Il loro non è stato un flirt nato durante la partecipazione ad Amici, nella scuola infatti non è successo nulla tra loro. La scintilla è scoppiata lontano dalle telecamere, oggi sono molto complici e innamorate. A differenza di molti altri ex allievi che riescono a farsi spazio nel mondo della musica dopo il programma loro non sono note oggi come cantanti, però sui social continuano ad essere molto seguite.

Qualche tempo fa Elisabetta Ivankovic ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok dove si mostra insieme a Flaza tra sorrisi e dolci abbracci, ha anche scritto ‘La mia cura’. Tra i vari commenti c’è anche quello della fidanzata che le ha pubblicamente detto che la ama. Non è noto se la relazione sia nata subito dopo Amici o se le due si siano rincontrare successivamente, non appena i fan le hanno viste insieme le hanno riempite di commenti ricchi di affetto.

