L’ex allievo Malìa (nome vero Matteo Gattoni) si è scagliato contro la scuola di Amici e contro la conduttrice Maria De Filippi

Chi si ricorda di Matteo Gattoni in arte Malìa? Ha partecipato a un’edizione di Amici e stando alle sue parole non deve essere stata un’esperienza così formante e ricostituente stando al nuovo singolo intitolato Acido 1 (Maria) che ha presentato sul suo profilo Instagram. Andiamo a scoprire cosa dice nel pezzo reso pubblico, anche perché c’è una frase sconvolgente su Maria De Filippi.

TrigNO e Chiara Bacci in crisi dopo Amici 24? Lei reagisce male alle segnalazioni su di lui/ Cos'è successo

“Sono entrato in un talent show, ne sono uscito diverso. Ho visto il prezzo del successo, lingue marroni in cerchio, Maria con lo strap-on, le tante urlava mettimelo dentro, il mio cul* non ha un prezzo” così canta il ragazzo uscito da quella scuola che ora critica così tanto.

Amici, l’ex allievo Malìa si sfoga: “Sono una persona cruda e dolce”

Quando si dice avere la lingua avvelenata con un talent show in particolare: Malìa (vero nome Matteo Gattoni) ha pubblicato un singolo dove cita l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi (in arrivo un nuovo prof?). Anche il video è esplicito: lo si può vedere seduto sui binari mentre un treno sta correndogli addosso. Poi lo si vede seduto su una poltrona mentre guarda delle immagini di se stesso all’interno della scuola più famosa d’Italia.

Amici 24, TrigNO e Chiara Bacci separati per lavoro: amore in bilico?/ La ballerina vola a New York, lui…

Soltanto qualche settimana fa il cantante ha voluto scagliarsi contro l’industria discografica italiana (e non è il solo, basti pensare al frontman dei Tiromancino): “Sono una persona cruda e dolce, sono tante cose, preferisco essere me stesso rispetto a quello che vogliono incollarmi addosso”. Ha anche aggiunto di aver provato a diventare una di quelle persone che lui critica, ma gli ha fatto talmente schifo che non ne vuole più sapere. Molto meglio la sincerità.