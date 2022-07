Amici, Elena D’Amario verso un importante debutto/ Il nuovo ruolo tv

Amici, Elena D’Amario debutta in tv in un ruolo inedito

Può dirsi uno dei volti tv più amati di Amici di Maria De Filippi che i telespettatori fedeli di Canale 5 possano ricordare e in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per un’importante novità professionale all’orizzonte per lei. Si tratta di Elena D’Amario, che da anni copre il ruolo di ballerina professionista nel corpo di ballo del talent targato Mediaset e con alle spalle delle esperienze professionali nella danza intraprese all’estero. La talentuosa ballerina versatile, secondo quanto rivela l’indiscrezione del momento lanciata da Tv blog, inizierà a girare Che Dio ci aiuti 7, al suo debutto di interprete e quindi attrice protagonista in una fiction ideata per il pubblico del piccolo schermo.

Alla settima edizione della fiction televisiva, quindi, Elena D’Amario potrebbe rivelarsi il personaggio di punta, segnando un nuovo debutto all’insegna dei grandi ascolti tv. Chiaramente le aspettative generali che si maturano sul preannunciato nuovo debutto tv di Elena D’Amario sono piuttosto alte e la ballerina professionista potrebbe non deluderle, qualora il nuovo ingaggio si confermasse veritiero.

Elena D’Amario comincia a girare come attrice: tutte le curiosità web

Stando a quanto inoltre ripreso da Pipol TV via Instagram, rispetto alla nuova indiscrezione, inoltre Elena D’Amario potrebbe cominciare a girare Che Dio ci aiuti 7 nel corso di queste ore, facendo tappa a Spoleto: “La talentuosa ballerina e professionista che lavora da anni al fianco di Maria De Filippi ad “Amici”, debutterà come attrice in una fiction televisiva. Secondo TvBlog la bella e brava Elena D’Amario inizierà a girare “Che Dio Ci Aiuti 7” proprio in queste ore a Spoleto”, si legge nel dettaglio tra le righe del post del momento. Il messaggio poi prosegue con ulteriori curiosità sulla fiction: “La data di messa in onda della nuova stagione non è stata ancora comunicata in via ufficiale, ma in sede di presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che sarà proposta non prima del 2023”.

