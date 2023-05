Amici, Elodie: l’ex Lele si prende la rivincita/ C’entra Marco Mengoni

Amici 15 di Maria De Filippi, Lele Esposito debutta come autore nella trilogia di Marco Mengoni: la rivalsa verso Elodie

Reduce dal successo raggiunto con il debutto al Festival di Sanremo 2023 del singolo Due, Elodie torna al centro dell’attenzione mediatica per il gossip che la vede ora protagonista con l’ex storico Lele Esposito, e Marco Mengoni.

Elodie e Lele Esposito facevano breccia nei cuori dei telespettatori e allora primi fan, prendendo parte alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le mura della scuola di Amici 15, complice il percorso di studio della musica intrapreso al talent show Elodie e Lele Esposito avviano una travolgente lovestory, destinata molto presto, però, ad avere fine. Subito dopo la fine del percorso TV intrapreso dalla coppia ad Amici 15, Elodie e Lele Esposito ufficializzano la rottura della coppia, gettando nello sconforto i loro fan. I rapporti civili tra i due ex storici di Amici 15, tuttavia, proseguirebbero dopo la fine del talent show condiviso dai diretti interessati, fino al gossip che li vede ora protagonisti relativamente al triangolo che per la cronaca rosa gli ex fidanzati compongono con l’altro artista rappresentante della musica made in Italy, Marco Mengoni.

Nei giorni segnati dal rilascio di Pazza musica, il singolo estivo che Marco Mengoni rilascia in duetto con Elodie, contenuto nella tracklist del nuovo sequel-album, Lele Esposito fa da “terzo incomodo” tra i due protagonisti del featuring che si candida al titolo di tormentone dell’estate 2023.Questo accade sulla scia del rilascio di Prisma, il capitolo finale della trilogia di Materia, dopo Terra e Pelle.

Il traguardo post-Amici 15 di Lele Esposito

All’interno del progetto della trilogia ci sono ben tre canzoni scritte proprio da Lele, una per ogni disco. In un messaggio diramato via social Lele Esposito rompe il silenzio, rispetto alla collab avviata con Marco. E commenta il traguardo raggiunto come cantautore, con parole che per gli internauti non passano inosservate come una sorta di “rivincita” post-talent e rivalsa personale dell’ex Amici 15. Questo, anche relativamente alla competizione condivisa con l’ex storica Elodie, che si classifica seconda al talent show di Maria De Filippi:

“MATERIA. Ho scritto 3 canzoni, una per ogni parte delle trilogia. Per me, più di un onore. La prima volta in tv avevo 11 anni, cantavo in un coro di poco più che bambini vestiti da Babbo Natale. L’ospite della puntata era Marco. Se è vera quella roba dei cerchi che si aprono e si chiudono, questa un po’ assomiglia a una chiusura-, fa sapere nel messaggio social del traguardo post-Amici 15, Lele Esposito-. Abbracci”. Insomma, se l’ex Elodie si impone come featuring, Lele si fa valere come co-autore tra i credits nel nuovo progetto musicale di Marco Mengoni.











