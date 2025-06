Francesca Bosco e Jacopo Sol, relazione al capolinea dopo Amici 24? "Lei sta frequentando un amico del cantante"

La storia nata nella casetta di Amici tra Francesca Bosco e Jacopo Sol sembra giù giunta al capolinea. I due ex allievi hanno infatti intrapreso una relazione dopo il programma condotto da Maria De Filippi, dando ascolto e seguito al sentimento sbocciato nel format. La storia tra Francesca Bosco e Jacopo Sol però pare già essere arrivata al termine, con la coppia che non starebbe vivendo un momento facilissimo. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato sui social un aggiornamento riguardo alla coppia, proveniente da una fan: “Lei fa tanto l’innamorata sui social, ma appena si allontana da lui scrive a un suo amico” si legge nel messaggio giunto a Deianira che lo ha riportato nelle stories e dato in pasto ai suoi follower.

“Appena Jacopo troverà i messaggi non la prenderà bene anche perché il ragazzo in questione è molto amico con lui. Quindi se a breve la loro relazione andrà in pausa magicamente, questo sarà il motivo” si legge riguardo al rapporto tra i due.

Francesca Bosco e Jacopo Sol, relazione al capolinea?

Tanti tuoni, ma sotto un cielo che per adesso non sembra promettere pioggia. Francesca Bosco e Jacopo Sol si godono la relazione nata ad Amici, per il momento non sembrano esserci segnali riguardo alle voci riportate da Deianira Marzano. La coppia non ha dato segnali di cedimento, vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane.

Dopo la relazione vissuta ad Amici 24, lui ha ammesso di avere delle buone sensazioni sul futuro di coppia: “Quando sono uscito, ci siamo visti subito. All’inizio è stato strano, però sta andando tutto bene. Vediamo cosa succede, ma ci sono buone prospettive” ha confidato l’artista lanciato da Amici di Maria De Filippi in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin.