Giulia Stabile si è rifatta? Sul web sta circolando una foto che è finita sui più importanti giornali di gossip e che sta facendo chiacchierare i fan.

Diventata famosa grazie al talent show Amici, con il tempo è diventata ballerina professionista dello stesso programma e con la sua allegria ha contagiato tutti. Anche per lei ci sono chiaramente stati i momenti negativi, come la notizia di un lutto che ha dovuto affrontare circa un mese fa. Giulia ha infatti dovuto dire addio al piccolo Gaston, il suo cane a cui era molto affezionata. “Sarebbe che questo giorno sarebbe arrivato” – scrisse lei sui social – “ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto“. Il suo amico a quattro zampe era d’altronde arrivato nella sua vita quando lei era molto piccola, e i due sono praticamente cresciuti insieme, sia nei momenti belli che in quelli difficili.

La ballerina non ha però di certo perso l’entusiasmo ed è riuscita a superare anche questa sofferenza, rifugiandosi molto spesso nel potere che la danza ha sempre avuto su di lei. Negli anni, è di certo cambiata molto, sia umanamente che fisicamente, e molti fan si sono spesso concentrati sul suo aspetto fisico.

Giulia Stabile si è rifatta? La verità

Dopo la vittoria del talent Amici, Giulia ha ottenuto un successo incredibile che le ha permesso non solo di farsi conoscere come ballerina, ma anche come persona e giovane donna. Tra l’altro, la sua semplicità e il suo modo di affrontare la vita hanno subito conquistato i cuori dei fan, che continuano oggi a seguirla in ogni progetto. Le voci dicono intanto che la 22enne abbia fatto ricorso a qualche ritocco estetico, dato che lei stessa ha pubblicato delle foto sospetto che hanno acceso la curiosità di chi la segue. Negli scatti in questione si vedono delle labbra che sono ben definite dal rossetto, e alcuni hanno pensato che lei si sia sottoposta al filler.

Guardando i post della ballerina di due anni, la sua bocca appariva infatti molto più sottile, ma non si sa al momento se questo volume in più sia dovuto a un gioco di colori creato con l’utilizzo di rossetto e matita, oppure effettivamente al filler. Quel che è certo è che la sua bellezza – interiore ed esteriore – ha sempre fatto breccia nei cuori di tutti, anche perché è sempre stata la sua danza a parlare per lei. In passato, era già accaduto un evento simile, ma Giulia ha sempre scelto la via del silenzio, preferendo sin da subito la riservatezza e la protezione della propria vita privata.

Giulia Stabile e il ritocco ai denti: cosa successe anni fa

L’ex allieva e ballerina professionista di Amici è finita più volte sotto la lente di ingrandimento, soprattutto perché molti utenti del web hanno sempre espresso la propria opinione sul proprio aspetto fisico. Anni fa – poco tempo dopo la sua uscita di scena dalla scuola di Amici – la ragazza venne criticata perché aveva deciso di non correggere il diastema, cioè lo spazio presente tra gli incisivi. Alcuni ipotizzarono inoltre che il suo lato B fosse stato modificato grazie a un intervento, ma anche in quella occasione la Stabile non si espresse ma venne ipotizzato che tutte queste indiscrezioni fossero false. In realtà, il fisico dei ballerini – e anche degli atleti – si modifica spesso, soprattutto grazie al costante allenamento e agli esercizi a cui sono sottoposti.