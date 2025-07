Giulia Stabile e Matthew sempre più uniti; tra i due ex volti di Amici è nata un’amicizia speciale o c’è qualcosa di più?

L’esperienza comune ad Amici – seppur con esiti differenti – deve aver propiziato la loro amicizia speciale; eppure, per i fan tra Giulia Stabile e Matthew potrebbe esserci qualcosa di più. La giovane ballerina ha il cuore libero da diverso tempo; dopo la rottura con Sangiovanni, spesso si è parlato di presunti flirt e di feeling sospetti senza però arrivare a notizie concrete su risvolti sentimentali. Il cantante – tra gli allievi ad Amici 23 – è invece reduce dalla rottura con Mew; con lei decise di ritirarsi da quell’edizione del talent ma quel gesto d’amore non ha trovato riscontro rispetto al prosieguo della liaison.

Giulia Stabile e Matthew hanno dunque entrambi il cuore libero, circostanza che può quindi propiziare la nascita di un sentimento speciale; ma è davvero così? Stando a quanto trapela dai social – come racconta Il Vicolo delle News – i due sembrano davvero inseparabili. Seppur in compagnia anche di altri amici, spesso e volentieri si raccontano sui social con scatti che mettono in evidenza il tanto tempo trascorso insieme.

Giulia Stabile e Matthew, feeling evidente e spesso insieme: è più di un’amicizia speciale?

Ma quindi, Giulia Stabile e Matthew sono fidanzati? Attualmente non è dato sapere se tra i due sia semplice amicizia o qualcosa di più; i due ex volti di Amici preferiscono godersi la tranquillità del tempo insieme piuttosto che prestare il fianco a rumor di gossip e ‘ship’ dei fan. Certo è che tra i due appare evidente un discreto feeling come si evince dalle foto che spesso pubblicano sui social. Proprio di recente la ballerina ha festeggiato il compleanno in compagnia di alcuni amici e, ovviamente, c’era anche l’ex fidanzato di Mew.

La complicità tra Giulia Stabile e Matthew, secondo alcuni fan sui social, potrebbe essere l’indizio certo di un rapporto che può evolversi; solo il tempo ci dirà se tra i due ex volti di Amici sia davvero scattata la scintilla.