Prima tra i banchi, poi come professionista e infine a chiusura di un cerchio anche come giudice; Giuseppe Giofrè ha un destino che si incrocia con Amici di Maria De Filippi. Da lì è partito tutto, da quella vittoria nel talent più seguito di sempre; un trampolino che lo ha portato a primeggiare nel suo settore arrivando a collaborare con alcuni dei colossi più imponenti della musica internazionale. Proprio in queste ore impazza sul web la sua esibizione con Jennifer Lopez in occasione degli American Music Award, con tanto di colpo di scena che ha letteralmente lasciato i fan di stucco.

Ben Affleck e Jennifer Garner, rabbia del compagno: “Limite oltrepassato”/ Jennifer Lopez sarebbe furiosa

Come anticipato, Giuseppe Giofrè prosegue a dare spicco alla sua carriera facendosi notare con merito al fianco dei volti più altisonanti dello showbiz mondiale. Dopo Katy Perry, Taylor Swift e non solo, è tornato a danzare al fianco di una diva indiscussa: Jennifer Lopez. L’occasione è stata quella degli American Music Award ma già in passato il ballerino ex Amici aveva avuto modo di collaborare con la star di Hollywood. Come racconta Novella 2000, l’ultima esibizione ha letteralmente mandato in visibilio i fan per un particolare che forse in pochi si aspettavano.

INARRESTABILE/ Il film che ricorda la lotta più importante nella vita

Giuseppe Giofrè manda in delirio Las Vegas: che spettacolo con Jennifer Lopez agli American Music Award

Giuseppe Giofrè bacia Jennifer Lopez; non si parla d’altro tra i fan del ballerino ex Amici. Una coreografia mozzafiato con il danzatore che per l’ennesima volta ci ha ricordato la caratura del suo talento che è la migliore delle giustificazioni ai traguardi conseguiti in questi anni. Però, a prendersi la scena dopo la performance agli American Music Award, è il bacio scenografico con la superstar!

Virale sul web il video che ritrae non solo la performance di Las Vegas – in occasione degli American Music Award – ma soprattutto il bacio tra Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez. Chiaramente un espediente scenografico ma al contempo la dimostrazione della stima della superstar nei confronti del ballerino ex Amici; scelto appunto per quel momento iconico nel bel mezzo della performance.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, perché hanno divorziato?/ “Lui la umiliava, ha chiesto di togliere il cognome"