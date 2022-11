Amici, i brani trasmessi su Radio Zeta/ Con Rtl 102.5 puoi scegliere il tuo preferito

I brani dei concorrenti di Amici 2022 saranno trasmessi in rotazione nelle prossime ore da Radio Zeta, radiovisione punto di riferimento dei ragazzi. Wax, con il brano “Turista per sempre”; Tommy Dali con “Male”; NDG con “Fuori”: sono questi i primi tre allievi del talent show di Maria De Filippi che entrano per una settimana nella programmazione musicale di Radio Zeta Generazione Zeta a partire dalle 18 di oggi. L’annuncio è stato dato Federica Gentile, direttrice artistica, nel corso dell’ultima puntata.

“E’ l’inizio di un percorso per voi. Il livello della class è altissimo livello anche quest’anno. Avete caratteristiche diverse, trovo molto a fuoco Tommy. Ma tutte e tre le canzoni sono in piena linea con Radio Zeta”, ha detto Federica Gentile ai fortunati ragazzi che adesso si cimenteranno con il pubblico radiofonico. “L’ultima parola spetta sempre ai nostri ascoltatori, vogliamo che anche questa volta siano loro ad esprimersi. Benvenuti su Radio Zeta Generazione Zeta”.

Amici, i brani trasmessi su Radio Zeta: quali sono i migliori?

I migliori brani degli allievi di Amici 2022 saranno dunque trasmessi su Radio Zeta, ma non è finita qui. I radioascoltatori infatti potranno esprimere i propri giudizi. A darne la possibilità è RTL 102.5 Play. Nella sezione Special & Contest del sito sarà possibile manifestare la propria preferenza e scegliere il proprio brano preferito. È sufficiente essere iscritto alla community di MyPlay e fare login per dare il proprio voto. Il limite è di cinque preferenze al giorno.

Gli inediti in corsa in queste ore, come anticipato, sono “Turista per sempre” di Wax; “Male” di Tommy Dali e “Fuori” di NDG. Quale sarà il migliore? Lo scopriremo a breve. In occasione della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi, la prossima settimana, Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, svelerà al pubblico ed anche ai ragazzi il brano scelto dagli ascoltatori.

