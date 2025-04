Ci sono notizie che superano la fantasia, ma si sa che la realtà può essere più surreale di se stessa. Ed ecco che si è venuti a sapere che Zita Fusco, età 48 anni, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha avuto un incidente davvero clamoroso che ha fatto il giro del web dato il modus operandi quantomai curioso.

Mentre si trovava nella città di Milano in fila davanti una pasticceria è stata colpita alla testa nientemeno che da un gatto nero di sette chili, caduto dal terzo piano. Si sa che i gatti hanno nove vite, ma l’essere umano una sola, e lei ha davvero rischiato grosso perché un peso di questo genere che arriva dritto in testa piacere non fa.

Amici, trauma cranico per Zita Fusco: “Gatto piombato addosso all’improvviso”

Zita Fusco, ex concorrente di Amici, ma anche attrice e conduttrice triestina, ha raccontato a Il Piccolo la vicenda che ha davvero dell’incredibile perché non è da tutti i giorni che un gatto nero piomba sulla testa dal terzo piano di un edificio. “Ho visto il pelo nero” e dopo un attimo di smarrimento, “ho capito che era un gatto”.

Ma cos’è successo alla diretta interessata quando il gatto le è caduto in testa? È sempre lei ad averlo raccontato: “Un colpo fortissimo. Ho perso le forze e la vista mi si è offuscata”. Con la donna era presente anche il marito che ha raccontato l’accaduto dal punto di vista del rumore, come un mattone che cade da un tetto e si sfracella sul pavimento. Per fortuna in fila era presente un medico che è subito accorso prestando, appunto, i primi soccorsi. In ospedale le è stato diagnosticato un trauma cranico con tre giorni di prognosi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene per l’ex del programma di Canale5 (eliminato quarto serale), e anche il gatto non ha subito grossi danni ed è in buona salute.

