Dopo settimane di rumors, pare sia ufficiale la storia tra Federico Nicotera e Isobel Kinnear. Recentemente, si era diffusa la voce di una possibile frequentazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la ballerina professionista di Amici. I due avevano infatti iniziato a seguirsi su Instagram e a pubblicare alcune storie negli stessi luoghi. La conferma, però, è arrivata poche ore fa, quando Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui si vedono i due ‘piccioncini’ seduti insieme a tavola in un ristorante. Nello scatto, l’ex allieva sta ridendo, mentre l’ingegnere è intento a guardarla.

AMICI 24/ Anticipazioni e diretta puntata 23 febbraio 2025: niente serale per Trigno

“Sono sempre più innamorati e affiatati”, ha scritto l’esperto di gossip a corredo della paparazzata. Come se non bastasse, Federico ha poi pubblicato sulle storie una foto in cui lo si vede camminare mano nella mano con una ragazza. Sebbene non abbia taggato nessuno in particolare, è difficile avere dubbi sul fatto che si tratti proprio di Isobel. Finora, infatti, i due hanno cercato di mantenere la loro presunta relazione privata, ma questi ultimi scatti potrebbero spingerli ad uscire allo scoperto.

Pagelle C'è posta per te 2025, 6a puntata/ Mahmood e Dybala con i brividi, una super zia...

Federico Nicotera e Isobel Kinnear beccati insieme: gli scatti

Federico Nicotera è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, scegliendo la corteggiatrice Carola Carpanelli. I due erano andati subito a convivere, ma, pochi mesi dopo, lei era andata via di casa, mettendo fine alla loro relazione. La rottura con Carola aveva profondamente segnato l’ex tronista, come raccontato durante un’ospitata nel dating show di Maria De Filippi. D’altro canto, Isobel si è lasciata circa da circa un anno con Cricca, il cantante conosciuto all’interno della scuola di Amici. I due sono stati fidanzati per diversi mesi tra alti e bassi, ma poco dopo la fine del talent hanno deciso di prendere strade diverse.

Giuseppe parla in napoletano a C'è posta per te 2025/ Sui social "Ma vi pare normale? Chiamate Olga Fernando"

A distanza di due anni dalla rottura con Carola, Federico sembra aver finalmente ritrovato l’amore proprio nelle braccia della ballerina australiana. Ad ogni modo, è necessario chiarire che si tratta ancora d’indiscrezioni non confermate, dato che i diretti interessati non si sono ancora espressi sulla vicenda. A questo punto, non resta che attendere per capire se i due decideranno di smentire o ufficializzare la loro presunta relazione.