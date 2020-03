Amici, Javier cerca l’ex fidanzata Solveig/ “Voglio sentirla adesso”: Talisa replica

Tornano a far discutere e ad accendere il gossip le questioni di cuore che hanno come protagonista Javier Rojas. Il ballerino di Amici, poco prima di dare il via al serale, ha deciso di interrompere la relazione con la sua fidanzata Solveig. In casetta si è poi avvicinato molto alla ballerina Talisa Ravagnani, con la quale ci sono stati più volte baci appassionati. Cosa che ha confermato l’inizio di una frequentazione. Oggi però, il daytime in onda prima della semifinale di Amici 2020, ha mostrato un colpo di scena: Javier è tornato a parlare della sua ex fidanzata, chiedendo alla redazione di poter parlare a telefono con lei. Una richiesta che ha smosso anche gli animi delle compagne, che gli hanno vivamente sconsigliato questo gesto.

Talisa commenta il gesto di Javier ad Amici 2020: “Nulla di sbagliato”

Tuttavia è stata poi la sua ex, Solveig, a rifiutare la sua telefonata. Javier, però, non si è arreso e ha deciso di scriverle una lettera. Talisa, d’altra parte, ha assistito a tutto da casa. Stuzzicata dai tanti follower, la ballerina ha detto la sua sul comportamento di Javier: “Ragazzi, dopo di questo sarà ancora mio amico perché siamo sempre prima di tutto amici.” ha esordito. Così ha tenuto a precisare che: “Non ha fatto niente di sbagliato, ha fatto solo quello che voleva fare. La vita è così, lui sta vivendo un percorso diverso dal mio: io sono qui fuori, ho la mia vita, lui non c’entra niente – e ha tranquillizzato poi i fan – sto bene!” ha concluso.





