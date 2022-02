Amici, John Erik protagonista del videoclip di Gianni Morandi/ “Di notte piangevo…”

Il ballerino di “Amici” John Erik è protagonista del videoclip di Gianni Morandi. La scorsa domenica il ragazzo ha fatto il suo ingresso nel talent battendo Cosmary. Nessuno però si è accorto che John ha fatto una sua apparizione nel videoclip “Apri tutte le porte” con cui Morandi si è piazzato al terzo posto al Festival di Sanremo. John Erik si trova nella stessa cella in cui viene condotto Morandi. Il giovane appare in tenuta da hip hop e con il cappellino. Le immagini sono molto veloci, ma nei primissimi minuti, si vede chiaramente in volto quando è seduto accanto al cantante. Tra l’altro nel videoclip è presente anche la moglie di Gianni, che gli fa la foto segnaletica appena viene portato in commissariato.

In realtà, John ha partecipato alla scorsa edizione di “Amici” come ballerino professionista. Insieme ad altri ballerini, si è esibito in alcune coreografie che facevano da sfondo alle performance di Aka7even. Più precisamente, lo vediamo nel corso della prima puntata del serale quando Aka ha cantato “Acqua e sapone”. Il regolamento del programma non vieta di partecipare a chi ha già avuto esperienze all’interno della scuola. John ha 25 anni e vive a Roma, ha iniziato a ballare a 17 anni grazie a un video su Youtube che gli ha fatto scoprire un nuovo modo di esprimersi. Da autodidatta ha scoperto successivamente anche l’arte di strada, “è stata un’ esperienza dura ma bella” ha assicurato John Erik.

John Erik e il dolore per la separazione dei genitori

John Erik vive con la madre e la sorella. I genitori infatti sono separati. Da quel momento in poi è cominciato per lui un incubo. Il ragazzo ha ammesso di essere stato molto male e di essersi chiuso in se stesso. A tal proposito ha detto: “Le notti mi addormentavo piangendo guardando le foto nostre“. Ad ogni modo, malgrado questo trauma, John è riuscito a coltivare la sua grande passione per il ballo. Aveva 17 anni quando cominciò a ballare per la prima volta. Inizialmente lo faceva da autodidatta, ma con il passare del tempo si è perfezionato. Il nickname del suo profilo è “_delacruz96” ed al momento è seguito da 7660 followers. Un numero destinato a salire, data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5.

John Erik è riuscito a battere Cosmary e a giudicare la sfida è stato Garrison che ha rivelato di non ritenere la giovane ballerina pronta per il serale. Anche la maestra Celentano è stata d’accorso con il giudizio del suo collega ma ha sottolineato di essere stata felice di aver lavorato con Cosmary, e ha incoraggiato la ragazza a continuare a studiare. Dopo essere stata eliminata, la ragazza è tornata sui social: “Non sarò mai grataabbastanza per la possibilità che mi è stata data , non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi, porterò con me tutte le sue correzioni , i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso”.



