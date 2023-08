Amici, Kledi Kadiu: perché ha lasciato il cast?/ “Sarebbe molto difficile…”

Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu torna a raccontarsi: l’intervento di chiarimento

Può dirsi uno tra i personaggi popolari più amati nella storia di Amici di Maria De Filippi e, non a caso, Kledi Kadiu, torna a raccontarsi, svelando la verità che si cela dietro la sua uscita di scena dal talent show. É ormai risaputo che Kledi Kadiu, nel ruolo di ballerino professionista nel cast di Amici, sia stato per anni un’icona molto amata dall’occhio pubblico, fedele allo show sulle arti ballo e canto prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tanto che, tra i fan del format dalla storia di oltre vent’anni di televisione c’é chi si chiede quale sia il motivo legato all’addio di Kledi ad Amici.

Dal 2013 al 2017, il sex simbolo intramontabile e ballerino originario di Tirana in Albania, oggi 49enne, ha collaborato con il talent show di Amici, e per molti tra esperti e amanti del gossip si si é sollevata l’ipotesi che l’albanese abbia lasciato il talent per un triste motivo. Ossia che dell’acredine tra lui e la padrona di casa ad Amici, Maria De Filippo, abbia provocato l’uscita di scena dell’albanese. Ma in un’intervista concessa a mezzo stampa e ripresa da Movietele, Kledi Kadiu chiarisce la verità sull’addio ad Amici, la cui nuova stagione TV all’edizione di Amici 23 é in partenza il 24 settembre 2023.

La verità di Kledi Kadiu sull’addio al talent show di Amici di Maria De Filippi

“Semplicemente ho cambiato città e per me sarebbe molto difficile la quotidianità negli spostamenti per intervenire in ogni puntata, ecco perché sono andato via”, fa sapere tra le dichiarazioni rivelatrici, il ballerino, coreografo e insegnante di ballo, Kledi Kadiu.

