Giuseppe Giofré, dopo Amici 22 l’esordio come attore nel cast de ‘L’estate più calda’/ “Piccolo ruolo ma…”

Giuseppe Giofré nel cast de L’estate più calda: “E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo”

Giuseppe Giofré esordirà come attore nel cast del film ‘L’estate più calda’ dopo l’esperienza ad Amici, nel talent show condotto da Maria De Filippi, prima come allievo, poi come giudice di questa ventiduesima edizione conclusa domenica 14 maggio 2023. Sono anni che Giuseppe è nel cuore del grande pubblico, e senza dubbio a oggi è uno dei ballerini più amati e noti al mondo. Con passare del tempo infatti l’ex protagonista di Amici ha danzato al fianco delle più grandi pop star, da Jennifer Lopez, a Britney Spears. Solo di recente Giuseppe ha ricoperto il ruolo di giudice dell’ultima edizione del Serale, e ancora una volta ha saputo conquistare il pubblico.

Amici 22, Aaron Cenere nel cast di Yoga Radio Bruno Estate 2023/ Il nuovo traguardo

Il ballerino ha condiviso con i suoi followers, nelle sue stories su Instagram il trailer del film di Prime Video, ‘L’estate più calda’, che debutterà in piattaforma il 6 luglio 2023. A corredo della notizia, Giuseppe ha voluto condividere un post sul suo profilo nel quale ha scritto: “E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud? Il film si chiama L’estate più calda. Lo ha diretto Matteo Pilati e nel cast ci sono Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli e Nino Frassica.”

Amici 23, Arisa sarà ancora professoressa?/ "Se loro mi vogliono ancora", ma detta delle condizioni...

Giuseppe Giofré: “Ho sempre avuto l’obietto di raggiungere i miei sogni”

Giuseppe Giofrè, recentemente, è stato ospite a Verissimo dove ha raccontato i suoi inizi, soffermandosi anche sulle sofferenze che ha dovuto affrontare durante la sua crescita. “Mi prendevano in giro i miei compagni, un po’ di gente per strada. Non era bello. Ad oggi li ringrazio, perché sono diventato tanto forte. Ho sempre avuto l’obiettivo di raggiungere i miei sogni, quindi penso che mi abbiano dato la spinta a fare di più”. A volte Giuseppe non usciva di casa solo per l’idea di essere insultato: “Mi davano della femminuccia. Non si dimenticano, rimangono, ma ti fortificano”, ha raccontato Giuseppe Giofrè nel salotto di Silvia Toffanin.

LDA in crisi con Miriam Galluccio?/ La verità é a Sharm El Sheikh

Il ballerino ha avuto modo di riscattarsi come ha rivelato: “Dimenticare per loro è facile, per me no. Ora porto rispetto, come loro fanno con me. Si cresce nella vita, si fanno degli sbagli, queste cose poi si riconoscono”. Il giudice di Amici si è poi lasciato andare alle lacrime parlando dei suoi genitori e dei sacrifici che hanno fatto per coltivare la sua passione per il ballo, aiutandolo ad esaudire il desiderio di diventare ballerino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA