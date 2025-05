Amici 24, l’ex allievo Nicolò ha confessato di aver avuto una cotta per una sua compagna durante la permanenza nella scuola. Di chi si tratta.

Eliminato durante la semifinale Nicolò Filippucci è tra gli ex allievi dell’edizione di Amici 24 più promettenti. Amadeus e Cristiano Malgioglio gli hanno preferito Antonia e questo non gli ha permesso di conquistarsi un posto nella finalissima, un rammarico che il giovane artista non ha nascosto. Subito dopo la fine della puntata ha infatti dichiarato di essere molto dispiaciuto di non aver avuto il modo di giocarsi il tutto per la vittoria.

In seguito però si è detto entusiasta del percorso fatto ad Amici e ha riconosciuto che grazie alla permanenza nella scuola è cresciuto come persona, ma soprattutto come artista. Di sicuro la sua eliminazione è tra quelle maggiormente contestate dal pubblico di Amici. Nicolò meritava la finale, ma sicuramente questo non pregiudicherà la sua carriera. E’ un ragazzo talentuoso e anche determinato e per il momento sta cercando di godersi appieno l’effetto Amici.

In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo Un’ora di follia e presto sarà in giro per le varie città italiane per conoscere i suoi fans. Ospite di RDS Next, nello spazio Webboh Time, Nicolò ha parlato dei suoi progetti futuri con Trigno e delle tante polemiche nate in rete dopo la sua eliminazione. Ragazzo composto, estremamente educato, nella scuola non ha mai avuto un atteggiamento sopra le righe e per questo ha ricevuto anche i complimenti di Maria De Filippi. Nicolò è anche una persona estremamente riservata e fino ad oggi ha fatto trapelare della sua vita privata.

Nicolò Filippucci: “Nella scuola ho avuto una cotta”

L’ex allievo di Amici ha poi fatto una rivelazione inaspettata. Il cantante ha reso noto di aver avuto una cotta per una compagna del talent. Una notizia che emerge solo ora. Nessuna ha infatti mai parlato di un particolare avvicinamento di Nicolò ad una delle allieve della scuola: “Hai avuto un interesse per qualcuno ad Amici?”, ha chiesto lo speaker di Rds.

L’ex allievo inizialmente ha esitato, ma poi ha risposto sinceramente: “Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però“. A quanto pare la diretta interessata non si sarebbe accorta delle sue attenzioni, o forse si: questo Nicolò non lo sa. Ad ogni modo Filippucci ha preferito non esporsi e non far trapelare davanti alle telecamere un suo lato privato. Tuttavia non è escluso che nelle prossime settimane il fatidico nome emerga. Per ora Nicolò è concentrato sulla sua musica.

“Non mi sono mai innamorato davvero”, le parole di Filippucci a Silvia Toffanin

Nicolò è stato ospite anche del salotto di Silvia Toffanin. L’ex allievo si è raccontato a 360° e ha rivelato anche di non essersi ancora mai innamorato davvero. Certo è giovanissimo e avrà diverse occasioni per trovare l’amore, ma di certo ad Amici non cercava l’amore:

“L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato nella scuola, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni. Non so bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nel programma. Per me è qualcosa di importante, e forse non mi sono mai innamorato davvero“.