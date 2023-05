Amici, LDA: “Che ne penso di Angelina Mango?”/ Silenzio rotto: il commento social

Amici 21, LDA menziona Angelina Mango: l’intervento social

LDA rompe il silenzio social sulla vincitrice del circuito canto di Amici 22, Angelina Mango, dopo il successo raggiunto ad Amici 21. L’occasione che il giovane record-man ha, per poter tornare a parlare di sé e della collega cantautrice e figlia d’arte, ai fan e non solo tra gli utenti attivi via social network, é una diretta double. Nelle ore della notte a cavallo tra il 25 e il 26 maggio 2023, il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, registra una diretta via TikTok e in seconda battuta, a distanza di pochi minuti tra la prima e la seconda, via Instagram, di presentazione del nuovo singolo, Granita. Il preannunciato “tormentone dell’estate 2023 made in Italy”, così come lo presenta l’ex Amici 21, manda in queste ore i fan in visibilio.

LDA: fuori il nuovo singolo Granita/ Web in tilt: le reazioni

” Granita sarà il tormentone dell’estate 2023 anche secondo me…un bel pezzo, molto naturale”, dichiara nel dettaglio LDA, incalzato nella live dai quesiti dei fan, nell’anticipazione del rilascio. E, tra le domande poste dai fedeli supporters al figlio d’arte qualche utente chiede poi a LDA cosa pensi della figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar e il compianto Pino Mango, uscente di Amici 22: Angelina Mango.

Amici, Angelina Mango e LDA insieme sul palco/ Il cast di Pizza Village Napoli

LDA é record-man di Amici

“Angelina? -replica a caldo via TikTok, il recordman di Amici 21-. Mi piace una cifra!”. Insomma, la cantautrice lucana é così promossa a mezzo social dal recordman cantautore di Napoli uscente di Amici 21 di Maria De Filippi. Resta imbattuto, infatti, nella storia delle 22 edizioni correnti del talent show televisivo condotto da Maria De Filippi, il record conseguito da LDA: il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato é infatti, ancora, il primo concorrente e allievo di canto a conseguire il disco d’oro e il disco di platino ad Amici, con un singolo, Quello che fa male.

Gigi D'Alessio: "Ho messo a disposizione il palco, ma.."/ La polemica sul 4 giugno!

Quindi, gli altri cantanti e concorrenti del talent, anche quelli uscenti dalla finale di Amici 22 Wax e Angelina Mango, non riescono a battere il record storico di LDA conseguito ad Amici 21. LDA resta, quindi, il recordman imbattuto nella storia di Amici, per la certificazione di vendite FIMI raggiunta in tempi più veloci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA