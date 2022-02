Amici, LDA difende Emma dagli haters/ “Ha ragione, non respiro”

E’ in corso una guerra intestina tra i fandom di Amici di Maria De Filippi, che vede protagonisti LDA, attuale concorrente del talent, e Emma Marrone, ex allieva della scuola. La guerra esplode via social, più precisamente nel fanclub ufficiale su Facebook del figlio di Gigi D’Alessio, a margine del penultimo posto che la cantante ha riservato alla giovane promessa della musica nella classifica dell’ultima gara di canto sulle cover disputatasi al talent. Emma ha motivato il suo giudizio critico esortando LDA a tenere bene i fiati sul palco e a non farsi prendere dall’agitazione, il che ha scatenato le contestazioni dei fan del 18enne, con tanto di critiche avverse ai danni della Marrone, anche sul profilo artistico. Ma, all’ennesima convocazione di Rudy Zerby a margine della sua crisi artistica, LDA ora ammette il disturbo d’ansia segnalato da Emma nel canto, difendendo la Marrone dai detrattori, inclusi i suoi stessi fan.

Amici, Emma Marrone contestata dai fan di LDA

La nuova nonché 19esima puntata di Amici 21 in corso ha visto LDA non portarsi a casa alcuna vittoria alle nuove gare di canto, tra cui la consuetudinaria gara domenicale delle cover. Quest’ultima, giudicata dall’ex Amici Emma Marrone, ha visto precipitare Luca D’Alessio al penultimo posto con il voto sintetico 7.5, motivato con “una mancanza di fiato nell’esibizione della cover del 18enne”. Un giudizio che i più -tra i telespettatori- hanno contestato, in primis nel fanclub di LDA su Facebook. “Emma invidiosa, a lei non succede”, commenta qualche hater, riferendosi al record raggiunto da LDA, di 16 milioni di ascolti su Spotify con Quello che fa male.Poi, tra gli altri commenti si legge ancora: “Fanno di tutto per penalizzarlo”; “… LDA noi siamo con te”.

Nel frattempo, il figlio di Gigi D’Alessio è finito in preda ad una crisi artistica e personale, dovuta anche al giudizio critico di Emma, alla luce del suo disturbo d’ansia da prestazione che non riesce a gestire sul palco da almeno due puntate. Convocato a margine della crisi da Rudy Zerbi, LDA ha quindi difeso Emma a distanza, rispetto alle critiche del web che accusano l’ex Amici di penalizzarlo.

LDA spezza una lancia a favore di Emma Marrone

In confidenza con il suo mentore Rudy Zerbi, LDA ha quindi riportato sul conto di Emma Marrone -riferendosi all’ultima gara delle cover, rivelatasi fallimentare per lui: “Quando Emma mi dice che devo respirare, c’ha ragione… e questo va ad influire nelle classifiche, nella resa dei singoli etc…”. Insomma, LDA palesa di essere consapevole di dover affrontare gli attacchi di panico che lo penalizzano sul palco, dovuti in primis al peso dei pregiudizi di chi – sempre via social- gli dà del raccomandato, in quanto “figlio di Gigi D’Alessio”. E il suo sfogo è al contempo una difesa in favore di Emma, reduce da Sanremo 2022, anche dagli attacchi sferrati dai suoi stessi fan contro la cantante. Inoltre, LDA ha presentato in anteprima un teaser del nuovo inedito, dal titolo Io volevo solo te, il cui video -visibile sul profilo Instagram del 18enne – fa ora incetta di like e consensi.

