Amici: LDA e Aka7even diventano un duo?/ La reunion insinua il dubbio

Amici di Maria De Filippi, LDA e Aka7even si uniscono in un nuovo duo? Il gesto che insinua il dubbio…

Reduci dalla registrazione di una traccia in duetto, tra gli altri impegni in agenda, gli ex Amici LDA e Aka7even tornano ad accendere il gossip made in Italy sul loro sodalizio artistico e personale. “Quello che fa bene”, il “primo vero album” dopo l’eponimo in arte “LDA” di Luca D’Alessio AKA LDA nonché figlio d’arte di Gigi D’Alessio contiene la traccia “Tremi”, la collaborazione musicale tanto voluta dai rispettivi fandom degli ex cantautori di Amici. I due artisti originari di Napoli hanno molto in comune, oltre alla passione che li vincola all’amata città del sole di cui sono originari, anche la partecipazione televisiva ad un’edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che ha reso LDA e Aka7even rispettivamente protagonisti delle edizioni contigue, Amici 21 e Amici 20.

Così come sognato dai fandom, LDA e Aka7even si sono uniti in studio di registrazione per la realizzazione di Tremi. E, intanto, i popper della “Generazione zeta” tornano a sorprendere il fandom congiunto, con una nuova reunion di cui sono virali sui social le immagini esclusive, il che lascerebbe pensare che i partenopei possano formare a tutti gli effetti un duo fisso in musica, oltre all’ipotesi generale di una nuova collaborazione.

Ad accendere il gossip sugli ex Amici é una serie di video che la fidanzata di LDA e cognata di Aka7even, Miriam Galluccio, condivide via social. Filmati contenenti le immagini in cui LDA e Aka7even intonano la canzone outsider di Sanremo 2023, Tango di Tananai, e Amore Amaro di Gigi Finizio, e al coro del duo si aggiunge in forma playback e da spettatrice anche la bella influencer che ha fatto breccia nel cuore del figlio di Gigi D’Alessio.

LDA e Aka7even, verso l’unione sul palco di Sanremo 2024?

Video che, in un tripudio di interazioni social degli utenti attivi nel web, non escluderebbero una possibile candidatura della coppia di Amici per la partecipazione in duo al Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus. Il Festival della canzone italiana ha ad oggi visto entrambi gli ex Amici protagonisti al Teatro Ariston come artisti solisti e all’imminente nuova edizione in cantiere per il 2024, sulla scia del totonomi dei papabili concorrenti Big, potrebbe arruolare LDA insieme ad Aka7even. Non si direbbe neanche azzardata l’ipotesi che i giovani artisti possano debuttare nell’industria musicale a tutti gli effetti come un Pop duo, divenendo così i nuovi Benji e Fede. Staremo a vedere, quindi, quali sorti riserverà il destino ai due ex Amici.

