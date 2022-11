Amici, LDA e Albe fanno il pieno di stream con Wax/ La classifica Generazione Zeta

Amici di Maria De Filippi, LDA e Albe sono la più alta nuova entrata nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia!

Può dirsi un momento importante per alcuni talenti di Amici, in particolare delle edizioni Amici 21 e Amici 22, come il duo LDA e Albe, che si impone ora come la più alta new-entry ai vertici della Generazione zeta su Spotify Italia. Ebbene sì, reduci dal rilascio del nuovo singolo, Cado, che é diventato nel giro di poco tempo influente sulle piattaforme digitali della musica, mettendo a segno tra gli altri traguardi il debutto nell’Alta Rotazione di Spotify Italia e il titolo di trend tra le tendenze per la musica su YouTube Italia con il video del singolo, LDA e Albe si impongono con il duetto (il singolo rilasciato l’11 novembre 2022) come la più alta nuova entrata, conquistando il terzo podio, della playlist di Spotify Italia dedicata ai fruitori di musica più giovani (all’anagrafe da classe 1997 fino a classe 2012). Ovvero, “Generazione zeta”. Nel dettaglio, Cado del duo fenomeno pop di Amici 21 schizza nella classifica Gen Z con un totale di 300mila stream, raggiungendo quota 395.782 ascolti complessivi.

Secondo podio per l’ex talento e vincitore della sezione canto di Amici 20, Sangiovanni, con Fluo. Il nuovo singolo, pubblicato dal fidanzato storico di Giulia Stabile il 7 ottobre 2022, segna quota oltre 300mila ascolti complessivi.

Il primo podio della playlist Generazione zeta su Spotify Italia é, invece, occupato dalla novità di Amici 22 in corso, Wax. Il cantante di Arisa, con il singolo Turista per sempre, pubblicato l’8 novembre 2022, quindi come quello di Sangiovanni prima di LDA e Albe, supera quota 600mila stream e raggiunge quota 614.615 stream complessivi.

Fuori dalla Top3 di Generazione zeta, troviamo altri talenti di Amici, tra cui NDG e Aaron…

Fuori dal podio della playlist Generazione zeta, troviamo anche altri talenti sfornati da Amici di Maria De Filippi, a dispetto delle critiche dei detrattori del talent di Canale 5. Quarto posto per Fuori, l’inedito di debutto ad Amici 22 di NDG, settima posizione per Male di Tommy Dali (Amici 2022), nono posto per Più mia di Piccolo G (Amici 2022). Fuori dalla Top 10 zone di Generazione zeta, troviamo, poi, all’undicesimo posto Universale di Aaron Cenere (Amici 2022) e al dodicesimo posto l’ex Amici 21, Alex Wyse con Mano ferma.

